Ogromna popularność „Resetu”. Polityk PSL: Teraz będę oglądał już [WIDEO]

Poseł PSL Piotr Zgorzelski został spytany na antenie Radia Zet o cieszący się ogromną popularnością serial dokumentalny „Reset”. Prowadząca rozmowę Beata Lubecka wskazała na ogromne zasięgi produkcji TVP. – No namówiła mnie pani. Kiedy ten serial jest? To teraz będę oglądał już – odpowiedział. Podpowiadamy, „Reset” można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21.30 w TVP1 i TVP Info.

– Ogląda pan serial dokumentalny „Reset”? – spytała Zgorzelskiego Lubecka. – Niestety nie – odpowiedział polityk, wyjaśnił, że „jakoś go to nie interesuje”. – Ja nie obejrzałam ostatniego odcinka, natomiast z takiego raportu monitorowania mediów przygotowanego przez instytut i Radio Zet, wynika, że czwartym materiałem dziennikarskim o największym zasięgu w czerwcu okazał się serial dokumentalny „Reset” – zwróciła uwagę dziennikarka.





Zgorzelski próbował ironizować, że zasięgi są efektem powtórek. – Puszczają to w tej TVP Info, później powtarzają dwadzieścia razy i dlatego to tak nabiło – przekonywał. – Analitycy oszacowali zasięg reportażu cytowania w innych mediach na ponad 2 miliony z przekazem – odpowiedziała Lubecka. – No namówiła mnie pani. Kiedy ten serial jest? To teraz będę oglądał już – zapewnił poseł PSL.





W każdy poniedziałek o godz. 21.30 w TVP1 i TVP Info





„Reset” można oglądać w każdy poniedziałek o godz. 21.30 w TVP1 i TVP Info. Serial przygotowywany przez red. Michała Rachonia i prof. Sławomira Cenckiewicza, przedstawia kulisy relacji rządu Donalda Tuska z Rosją Władimira Putina. W ostatnim odcinku autorzy wykazali, że rząd PO-PSL na prośbę Rosjan rozdzielili wizyty ówczesnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Tuska podczas uroczystości rocznicowych w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej w kwietniu 2010 roku.





Wszystkie odcinki można obejrzeć POD TYM ADRESEM.

