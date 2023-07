Na ratunek Grecji. Polscy strażacy pomagają walczyć z pożarami [WIDEO]

Polscy strażacy dotarli już do Grecji. Grupy z Małopolski, Wielkopolski i Podlasia wyruszyły na południe przed dwoma dniami, by wspierać greckich strażaków w walce z pożarami na południe i na zachód od Aten.

Jak powiedziała Monika Nowakowska-Brynda z wydziału prasowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy są w Grecji, ale jeszcze nie w miejscu docelowym, do którego mają 300 km.





– Zmierzamy w rejon Attyki, dokładnie do miejscowości Vilia i tam będziemy budować swój obóz. Wiemy, że temperatura, jaka tam panuje, to jest właśnie 40 do 45 nawet stopni Celsjusza, są to ogromne upały. Jesteśmy na to przygotowani – podkreśliła Nowakowska-Brynda.





Działania ratownicze





Polscy strażacy zostaną w rejonie Attyki co najmniej dwa tygodnie. – Te działania ratownicze będą trwały czternaście dni, natomiast jeśli będzie taka potrzeba, jesteśmy gotowi na to, by dokonać podmiany tak, jak to było w Grecji w 2021 roku i działać dalej na tym terenie tak, aby mieszkańcy Grecji mogli czuć się bezpiecznie – dodała sekcyjna z biura prasowego PSP.





Do Grecji pojechało 149 strażaków i 49 pojazdów, są to samochody gaśnicze, samochody specjalne dowodzenia i łączności, busy, autobus, przyczepy i quady. W zeszłym roku pożary pochłonęły ponad 120 tysięcy hektarów lasów i buszu.

