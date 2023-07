Problemy finansowe Palikota. „Wiem, że to niewiarygodne” [WIDEO]

Manufaktura Piwa Wódki i Wina byłego polityka związanego z opozycją Janusza Palikota stanęła na krawędzi bankructwa. Dzieje się to mimo pozyskania przez firmy przedsiębiorcy około 140 mln zł od przeszło 10 tysięcy inwestorów. Jak tłumaczy się Palikot?

Jak podaje portal Bankier.pl, 19 lipca Marek Maślanka, przewodzący nieformalnej rady nadzorczej Manufaktury Piwa Wódki i Wina, przekazał, że spółka prowadzi zaawansowane rozmowy z grupą inwestorów gotową wyłożyć 20 mln euro. Taka kwota byłaby w stanie ocalić biznes przed bankructwem, ale nie wiadomo, jak potoczą się negocjacje.





Palikot apeluje o cierpliwość





Do tego czasu inwestorom i pożyczkodawcom, którzy zainwestowali w biznes, pozostaje uzbroić się w cierpliwość. Apelował o to kilka dni temu sam Palikot. Przyznał jednak, że nie jest w stanie przewidzieć, kiedy mógłby się rozliczyć.





– Wiem, że to niekonkretne, w związku z czym niewiarygodne, ale sami jesteście państwo przedsiębiorcami i negocjujecie różne rzeczy, więc wiecie, że podawanie krótkich dat utrudni wynegocjowanie dobrych warunków. Najpóźniejszy termin na rozliczenie z państwem, jaki sobie wyobrażam, to koniec października. Nie wykluczam, że stanie się to szybciej – przekonywał w nagraniu w mediach społecznościowych.

Informacje o kłopotach przedsięwzięcia pojawiły się na początku czerwca, kiedy Manufaktura Piwa Wódki i Wina spóźniła się z wypłatą 108 tys. zł odsetek od obligacji. Spółka, w której udziały ma też gwiazdor TVN Kuba Wojewódzki, ma spłacić odsetki do października. W internecie pojawiło się nagranie, w którym Wojewódzki został spytany o termin oddania odsetek. Odpowiedział: „Spier****j”.





Do apelu Palikota odniósł się aktywista zaangażowany między innymi w walkę z promocją alkoholu Jan Śpiewak. – Janusz Palikot miał do piętnastego przekazać informacje, kiedy spłaci inwestorów. Przesuwa termin do… października. Ściemnia, że ludzie, którzy dali mu kasę, to przedsiębiorcy. Oj, źle to się skończy. Tak, Janusz, jesteś totalnie niewiarygodny – komentował.