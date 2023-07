Reżim Putina wziął się za zbuntowanego zbrodniarza z Doniecka

Były tak zwany minister obrony separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej Igor Girkin został zatrzymany w Moskwie. Jego żona Mirosława Reginska przekazała, że jej mąż jest oskarżany o ekstremizm – podał Biełsat.

O zatrzymaniu Girkina, posługującego się pseudonimem Igor Striełkow, poinformowała agencja RBK, powołując się na dwa źródła w organach ścigania oraz jego adwokata. Zatrzymano go w domu. W jego mieszkaniu trwa przeszukanie. Jak wskazano, zatrzymanie odbyło się na podstawie zgłoszenia osoby związanej z Grupą Wagnera.





Girkin w ostatnim czasie krytykował przebieg „specjalnej operacji wojskowej”, jak w Rosji eufemistycznie nazywana jest bandycka napaść na Ukrainę. 23 stycznia powiedział, że ma „skrajnie negatywny” stosunek do ministra obrony Siergieja Szojgu i naczelnika Sztabu Generalnego Walerego Gierasimowa.





Atakował Prigożyna





Atakował też właściciela Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, nazywając go „człowiekiem z backgroundem kryminalisty i służącego”, który nie powinien mieć dostępu do życia publicznego w Rosji. W kwietniu ogłosił powstanie Klubu Wściekłych Patriotów, który w pierwszym oświadczeniu wymieniał słabe miejsca operacji prowadzonej na Ukrainie – przypomina Biełsat.

W październiku 2022 roku przyjechał do tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej i zgłosił się do wojska jako ochotnik, jednak nie został przyjęty do armii i w grudniu wrócił do Moskwy. Twierdził, że przyczyną miały być „naciski z góry”.





Igor Girkin ma 53 lata. Pracował w rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa w latach 1996–2013. W 2014 roku był tak zwanym ministrem obrony kontrolowanej przez Moskwę Donieckiej Republiki Ludowej. Przez sąd w Hadze jest oskarżany o współudział w zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych MH17 w lipcu 2014 roku nad Donbasem. Zginęło wówczas niemal 300 osób. W tym samym roku opuścił Zagłębie Donieckie.



Później kierował ruchem „Noworosja”. Regularnie krytykował polityków samozwańczych republik oraz część kierownictwa reżimu Władimira Putina. Uważa, że polityka wobec Ukrainy nie jest wystarczająco radykalna. Sam ma poglądy monarchistyczne.