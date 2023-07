Minister Maląg: Tusk jako naczelny hejter naszego kraju dzieli społeczeństwo

Kilka dni temu Donald Tusk ze swoimi przyjaciółmi, którzy zostali zaprzęgnięci do rydwanu nienawiści, rozpoczął skoordynowaną kampanię nienawiści przeciwko drugiemu człowiekowi, przeciwko polskiemu rządowi – powiedziała na konferencji prasowej z udziałem posłanek PiS minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. – To, co się wydarzyło, i w jaki cyniczny sposób stacja TVN manipulowała informacją, która w sposób kłamliwy została przekazana do jej widzów, jest niedopuszczalne – podkreśliła.

Czytaj także: Kolejna manipulacja Tuska i opozycyjnych mediów. Jak wygląda prawda ws. pani Joanny?





– My przede wszystkim jako kobiety, jako Polki mówimy głośne „nie”. Nie wolno wykorzystywać osobistej tragedii do manipulowania informacją i falą hejtu – powiedziała minister. Maląg stwierdziła, że „Donald Tusk jako naczelny hejter naszego kraju dzieli społeczeństwo”.





– Polityka miłości, którą chce pokazywać, nosząc serduszko wpięte przy piersi, jest naprawdę polityką fałszu i zakłamania. To festiwal hipokryzji i kłamstw – zaznaczyła.





Jak podkreśliła, „zdarzyło się coś bardzo złego, bo doszło do uprzedmiotowienia kobiet”. – My mówimy głośne „nie”. Apelujemy o to, aby padło słowo „przepraszam”. To apel o odpowiedzialność zarówno dla hejtera kraju, jak i przyjaciół stacji TVN, ale także opozycji – powiedziała.







Mówiąc o atakach na lekarki i policjantki, Maląg pytała: „Czy państwo zdajecie sobie sprawę, do czego to może doprowadzić?”.





– Odpowiedzialna kobieta dzwoni i informuje, że dzieje się coś złego. A cóż się stanie, kiedy teraz ktoś się zawaha i ta pomoc nie dotrze na czas? Czy chcecie wziąć odpowiedzialność za życie i zdrowie drugiego człowieka? W ten sposób polityki się nie prowadzi – podkreśliła.