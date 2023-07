„W niedzielę Hiszpania gra o przyszłość”. Kto wejdzie w skład rządu?

W niedzielę w Hiszpanii odbędą się wybory parlamentarne. Hiszpanie swoje głosy mogli też oddawać korespondencyjnie – po przedłużeniu terminu – do piątku po południu. Kto walczy o stworzenie nowego rządu? Czym się różnią między sobą partie i ich kandydaci? – W niedzielę Hiszpania gra o przyszłość – powiedział portalowi tvp.info Antonio David Jimenez Andrade, wenezuelski politolog i absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

23 lipca Hiszpanie będą decydować, kto wejdzie w skład nowego rządu w tym kraju. Głosowanie odbywało się też korespondencyjnie, a wniosek o udział w wyborach w takiej formie złożyło ponad 2,6 mln osób. Termin oddawania głosów korespondencyjnie mijał w czwartek, ale Centralna Komisja Wyborcza (JEC) przedłużyła tę możliwość do piątku do godz. 14.00.

Parlament Hiszpanii (Kortezy Generalne) jest dwuizbowy i składa się z Senatu (izba wyższa), liczącego 266 senatorów, oraz Kongresu Deputowanych (izba niższa) z 350 członkami.

Obecnie od 13 stycznia 2020 roku władzę sprawuje Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza z Pedro Sanchezem na czele.





Kto kandyduje?

Partie znajdujące się na listach wyborczych oraz ich liderzy przedstawiają się następująco: Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) – Pedro Sánchez, Partia Ludowa (PP) – Alberto Núñez Feijóo, VOX – Santiago Abascal, Sumar – Yolanda Díaz., Republikańska Lewica Katalonii (ERC) – Gabriel Rufián, Junts per Catalunya (Razem dla Katalonii) – Míriam Nogueras, Demokratycznej Europejskiej Partii Katalonii (PDeCAT) – Roger Montañolam, Baskijska Partia Nacjonalistyczna (PNV) – Aitor Esteban, Maribel Vaquero, Mikel Legarda, Euskal Herria Bildu (Jedność Kraju Basków) – Mertxe Aizpurua, Oskar Matute, Iñaki Ruiz de Pinedo, Galisyjski Blok Nacjonalistyczny (BNG) – Néstor Rego.





Na liście wyborczej znajdują się także: Candidatura d'Unitat Popular (CUP) – Albert Botran i Mireia Vehí, Koalicja Kanaryjska (Coalición Canaria) – Cristina Valido, Nowe Wyspy Kanaryjskie (Nueva Canarias) – Luis Campos, Koalicja Istnieje (Coalición Existe) – Diego Loras, Fernando Lozano i Francisco Javier Juárez, Soria ¡YA! – José Ángel Ceña.

– W tę niedzielę Hiszpania gra o przyszłość – ocenił Jimenez Andrade, członek Instytutu Myśli Schumana.

Hiszpańskojęzyczni rozmówcy portalu tvp.info, odnosząc się do niedzielnych wyborów parlamentarnych w Hiszpanii, zwrócili uwagę na układ partii w tym kraju i ich poglądy.

Różnice między Partią Ludową a VOX

– VOX to partia, która zrodziła się z PP. Gdy rządził José María Alfredo Aznar López (premier od maja 1996 roku do 17 kwietnia 2004 roku – red.), PP była partią skupiającą się na gospodarce i dość liberalną; popierała wówczas dość konserwatywną moralność. Wszystko to zmieniło się wraz z Mariano Rajoyem, który zaczął przekształcać tę partię w bardziej socjaldemokratyczną – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info José Marín Blanco z Madrytu, obecnie doktorant na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jak też wskazał, poglądy PP na temat m.in. gospodarki stawały się coraz bardziej liberalne. – Rajoy zbliżał więc PP do partii lewicowych – dodał.





Antonio David Jimenez Andrade wskazał też, że „PP nie jest już partią prawicową”.

– Rozpoczęto też negocjacje z ETA, separatystyczną organizacją terrorystyczną hiszpańskich Basków. Rajoy kontynuował je, idąc na ustępstwa. Wielu sympatyków PP nie zgadzało się z tym kierunkiem; wielu członków opuściło tę partię, m.in. uczynił tak też Santiago Abascal w 2013 roku. Następnie, w 2014 roku utworzył on partię VOX – wyjaśniał Marín Blanco.

PP „jest partią socjaldemokratyczną”

Jak zaznaczył, „obecnie PP z Feijóo na czele jest praktycznie partią socjaldemokratyczną”.

Madrytczyk zwrócił uwagę, że Partia Ludowa „nie jest już antyaborcyjna, ale jest za aborcją oraz za feminizmem”, a jej poglądy i plany związane z gospodarką są centrolewicowe.

Partia Abascala z konserwatywnymi poglądami

Hiszpan wskazał też, że partia VOX „ma znacznie bardziej konserwatywne poglądy”. – Nie popiera aborcji ani obecnego feminizmu, jest przeciwko nielegalnej imigracji; chce obniżyć podatki – powiedział portalowi tvp.info Marín Blanco.

Jak zaznaczył zaś Jimenez Andrade, VOX „przeciwstawia się ideologii gender oraz ustawie »trans« rządu PSOE”. – Partia Abascala broni rodziny i własności prywatnej – dodał wenezuelski politolog. Podkreślił on też, że „to jedyna partia prawicowa, która istnieje w Hiszpanii”.

Ekspert zauważył też, że VOX jest „jedyną partią w Hiszpanii, która przeciwstawia się Agendzie 2030 brukselskich globalistów". – PSOE i PP popierają tę agendę; te dwie partie są też za ideologią gender i aborcją oraz za „fanatyzmem klimatycznym", w tym za zamknięciem elektrowni jądrowych – dodał politolog z Wenezueli.





Agenda 2030 to strategia zrównoważonego rozwoju świata do 2030 roku. Zgodnie z jej programem współczesny wysiłek zw. z modernizacją powinien skupiać się na wyeliminowaniu ubóstwa we wszystkich jego przejawach, przy równoczesnej realizacji różnych celów społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

Hiszpania za czasów Sancheza

Jak wskazał ekspert, „Sanchez ma zaś wsparcie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen”.

– Po pięciu latach rządów PSOE i Pedro Sancheza Hiszpania jest jednym z krajów UE z największą liczbą bezrobotnych, ma zniszczoną gospodarkę. Hiszpania ma też wiele problemów z nielegalną imigracją, spowodowanych przez politykę otwartych drzwi, którą PSOE wprowadziła od początku (swoich rządów) – wskazał Jimenez Andrade.