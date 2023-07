Anna Maria Siarkowska przechodzi do Konfederacji

Dotychczasowa posłanka Suwerennej Polski Anna Maria Siarkowska dołączyła do koła Konfederacji. Poinformowała o tym podczas konferencji prasowej w Sejmie. Posłanka ma też startować z drugiego miejsca w okręgu siedlecko-ostrołęckim w wyborach parlamentarnych z list Konfederacji.

Anna Maria Siarkowska tłumaczyła podczas konferencji prasowej, że liczyła na samodzielny start Suwerennej Polski w jesiennych wyborach parlamentarnych. W jej ocenie Zjednoczona Prawica odeszła od postulatów, z którymi szła do wyborów w 2019 r.





– W ramach Suwerennej Polski bardzo mocno krytykowaliśmy politykę, która jest prowadzona przez premiera Morawieckiego, uległości względem Brukseli. Na te chwilę Suwerenna Polska wybrała jednak dalsze wspieranie projektu Zjednoczonej Prawicy. Ja uważam, że ten projekt absolutnie się już wypalił – wyjaśniła.





Anna Maria Siarkowska zasiada w Sejmie drugą kadencję. W 2015 r. kandydowała do Sejmu w okręgu siedleckim z pierwszego miejsca na liście komitetu wyborczego wyborców Kukiz'15.





W 2019 r. ubiegała się o reelekcję z list Prawa i Sprawiedliwości. W maju 2022 r. przystąpiła do Solidarnej Polski, którą rok później przemianowano na Suwerenną Polskę.





– Szanuję decyzję poseł Anny Marii Siarkowskiej o przejściu do Konfederacji; to była jej niezależna decyzja, nie zmienia to sposobu funkcjonowania, czy też działania Suwerennej Polski – mówił w piątek w Studiu PAP rzecznik SP Jacek Ozdoba.