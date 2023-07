Największy kinowy hit lata zarobił ponad 100 mln dolarów. To katolicki thriller

Największym pozytywnym kinowym zaskoczeniem tego lata jest katolicki thriller „Sound of Freedom”. Film z Jimem Caviezelem w roli głównej zarobił już ponad 100 mln dolarów. Jak informuje portal „Variety”, do przekroczenia tej wysokości wpływów wystarczyły temu filmowi zaledwie trzy tygodnie.

To wyjątkowe osiągnięcie szczególnie latem, gdy w kinach rządzą tzw. blockbustery, czyli wysokobudżetowe, rozrywkowe widowiska filmowe, takie jak piąta część przygód Indiany Jonesa, „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” czy wyczekiwany „The Flash”.

Katolicki thriller kinowym hitem

„Sound of Freedom” to pierwszy niezależny film od wybuchu pandemii COVID-19, który przekroczył kwotę 100 mln dolarów na północnoamerykańskim rynku. Jedynym filmem, który jest w stanie z nim konkurować, jest oscarowy „Wszystko wszędzie naraz”, który też zarobił ponad 100 mln dolarów.





Stało się to jednak dzięki zyskom z wszystkich rynków – poza Ameryką Północną oscarowy hit zarobił aż 63 mln dolarów. A „Sound of Freedom” na innych rynkach nie jest pokazywany.

Czytaj także: „Kevin sam w domu”. Premiera filmu odbyła się kilkadziesiąt lat temu

Tytuł zajmuje teraz 16. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów 2023 r. w Ameryce Północnej. Jednocześnie jest na dobrej drodze, aby już niedługo awansować o dwa kolejne miejsca. Zajmujący aktualnie 14. pozycję „Krzyk 6” zarobił 108 mln dolarów, a będący ma miejscu 15. „The Flash” o milion dolarów mniej.

Horror II wojny światowej. Najważniejsze produkcje filmowe II wojna światowa pochłonęła od 40 do 50 mln ofiar. Walki toczyły się niemalże w każdym zakątku globu, od alaskańskich wysp aleuckich, przez... zobacz więcej

Film wyreżyserowany przez Alejandro Monteverde zawdzięcza swój sukces chrześcijańskim i konserwatywnym amerykańskim mediom, które wsparły tę produkcję.

„Sound of Freedom” opowiada prawdziwą historię byłego agenta rządowego Tima Ballarda. Wyrusza on do Kolumbii, by uratować dzieci porwane przez miejscowych handlarzy żywym towarem.

Zobacz także: 73. Berlinale. Steven Spielberg odebrał Honorowego Złotego Niedźwiedzia za całokształt twórczości

W sukcesie filmu pomogła też nieszablonowa akcja promocyjna. Uruchomiona została aplikacja „Pay It Forward”, za pośrednictwem której można kupić bilet na film innym osobom. Przedsięwzięcie promuje wzrost świadomości związanej z nielegalnym handlem dziećmi.