Wytwórnia filmowa została pozwana do sądu za plecak Indiany Jonesa

Studio Lucasfilm liczy straty po nieudanej kasowo premierze filmu „Indiana Jones i Artefakt przeznaczenia”. Teraz jeszcze została pozwana do sądu przez produkującą plecaki firmę Frost River. Zdaniem prawników tej marki jej plecak został bezprawnie wykorzystany w filmie Jamesa Mangolda. Poza tym w kampanii marketingowej filmu przedstawiony on został jako plecak konkurencyjnej firmy Filson. Ta również została pozwana.

Studio Lucasfilm powoli może szykować się do prawnej batalii między konkurującymi ze sobą producentami plecaków. W środę 19 lipca do kalifornijskiego sądu wpłynął pozew przeciwko studiu, które oskarżone zostało o wykorzystanie produktu firmy Frost River bez zgody producenta.





„Niniejszy pozew dotyczy dwóch korporacyjnych molochów. Filson i Lucasfilm wykorzystały własność intelektualną małej amerykańskiej firmy Frost River” – czytamy w pozwie.





Jak przypomina portal „The Hollywood Reporter”, grany przez Harrisona Forda Indiana Jones w filmie „Indiana Jones i Artefakt przeznaczenia” nosi plecak, którego główna komora ma klapę zamykaną na sznurek. Frost River przekonuje, że studio Lucasfilm nigdy nie uzyskało zgody na wykorzystanie jej produktu. Co więcej, z plecaka usunięte zostało logo firmy, co stanowi pogwałcenie prawa federalnego dotyczącego znaków towarowych.





Odbiorcy reklamy wprowadzeni w błąd





Autorzy pozwu twierdzą też, że w ramach promocji filmu studio Lucasfilm upoważniło firmę Filson do stworzenia kampanii reklamowej produktów tej firmy odzieżowej.

„Wyprodukowano 60-sekundową reklamę, w której klipy z filmu »Indiana Jones 5« przeplatały się z klipami aktorów używających produkty firmy Filson. Co szokujące, jednym z tych produktów był zestaw Geologist Pack firmy Frost River” – przekonuje w pozwie prawnik firmy.





Jego zdaniem odbiorcy reklamy celowo zostali wprowadzeni w błąd – mieli uwierzyć, że plecak Indiany Jonesa wyprodukowała firma Filson.





Przedstawiciele studia Lucasfilm i firmy Filson nie skomentowali zarzutów. Nawet jeśli Lucasfilm przegra proces, to nie straci nawet ułamka tej kwoty, którą straciło na filmie „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”.





Przeczytaj też: Tragedia na planie „Rust". Ekspertka od broni usłyszała zarzut ukrywania dowodów





Film do tej pory zarobił na całym świecie 307 mln dolarów, co z grubsza pokrywa budżet całej tej produkcji. Do pokrycia budżetu kampanii marketingowej, która zwykle jest podwojeniem budżetu filmu, droga daleka.





Piąta część przygód Indiany Jonesa wciąż grana jest w kinach, ale już można mówić, że jest gigantyczną klapą finansową. Znacznie większą niż klapa rzeczonego plecaka.