Światowy Dnia Dziadków i Osób Starszych. Papież weźmie udział w obchodach

W niedzielę w bazylice św. Piotra w Watykanie papież Franciszek odprawi mszę świętą przy okazji obchodów III Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Jego tegoroczny temat brzmi „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie”. Stolica Apostolska opublikowała orędzie Ojca Świętego, przygotowane na tą uroczystość.

23 lipca o godz. 10 w mszy św. w bazylice watykańskiej weźmie udział ponad 6 tys. osób, w tym wiele osób starszych z całych Włoch: dziadkowie w towarzystwie swoich wnuków i rodzin, starsi goście domów spokojnej starości, a także wiele osób starszych zaangażowanych m.in. w życie parafialne bądź diecezjalne.

Na zakończenie uroczystości pięć osób starszych, reprezentujących pięć kontynentów, symbolicznie przekaże Krzyż Pielgrzyma Światowych Dni Młodzieży pięciu młodym wyjeżdżającym do Lizbony. Będzie to symbolizowało przekazywanie wiary z pokolenia na pokolenie.





Orędzie Ojca Świętego





Gest przekazania ma również oznaczać zobowiązanie, które starsi i dziadkowie przyjęli na zaproszenie Ojca Świętego, aby modlić się za wyjeżdżającą młodzież i towarzyszyć jej swoim błogosławieństwem.





Podobne uroczystości odbędą się na całym świecie. Uczestniczące w nich osoby będą mogły pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny.

Z okazji obchodów Papież Franciszek przygotował Orędzie na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Jak wyjaśnia na początku, temat „Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie” prowadzi wiernych „ponownie do błogosławionego spotkania młodej Maryi z jej starszą krewną Elżbietą”.

Ojciec Święty wskazał, że Elżbieta „napełniona Duchem Świętym, kieruje do Matki Bożej słowa, które tysiące lat później nadają rytm naszej codziennej modlitwie: »Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona«”.

„Duch Święty, który już zstąpił na Maryję, skłania Ją do odpowiedzi poprzez »Magnificat«, w którym obwieszcza, że miłosierdzie Pana rozciąga się z pokolenia na pokolenie. Duch Święty błogosławi i towarzyszy każdemu owocnemu spotkaniu między różnymi pokoleniami, między dziadkami a wnukami, między młodymi a osobami starszymi. Bóg pragnie bowiem, aby tak jak Maryja z Elżbietą, młodzi radowali serca starszych i czerpali mądrość z ich doświadczeń życiowych” – powiedział Franciszek.





Zwrócił on też uwagę, byśmy nie pozostawiali „osób starszych samym sobie, abyśmy nie spychali ich na margines życia, co niestety zdarza się dziś nazbyt często”.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie

Papież odniósł się w swym orędziu do zbliżającego się święta młodych w Lizbonie między 1 a 6 sierpnia.





„To piękne, że w tym roku obchody Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych i Światowe Dni Młodzieży przypadają blisko siebie. Oba wydarzenia mają za temat »pośpiech« Maryi w wydarzeniu nawiedzenia Elżbiety, a tym samym prowadzą nas do refleksji nad więzią między młodymi a osobami starszymi” – mówi Ojciec Święty.

Według niego zarówno młodzi potrzebują osób starszy, jak i osoby starsze potrzebują młodych.





„Przyjaźń osoby starszej pomaga młodemu człowiekowi nie sprowadzać życia do teraźniejszości i pamiętać, że nie wszystko zależy od jego zdolności. Z kolei dla osób starszych obecność osoby młodej otwiera nadzieję, że to, co przeżyli, nie zostanie utracone, a ich marzenia zostaną zrealizowane” – zaznacza.





Jak dodaje, „Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pragnie być małym, delikatnym znakiem nadziei dla nich i dla całego Kościoła”.

Franciszek zwraca się też z apelem do młodych osób, które wybierają się do Lizbony na ŚDM bądź będą przeżywać to wydarzenie we własnych miejscowościach.





„Zanim wyruszycie, odwiedźcie swoich dziadków, odwiedźcie samotną osobę starszą! Jej modlitwa będzie was strzegła i będziecie nosić w sercu błogosławieństwo tego spotkania” – zachęca.

Papież prosi też starszych, by towarzyszyli „modlitwą młodym, którzy wkrótce będą świętować ŚDM”.