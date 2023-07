Libicki: Tusk postanowił przenieść się bardziej na lewo

W ostatnim czasie wspólny język szefa PO z lewicą wynika z tego, że Donald Tusk postanowił z centrum przenieść się bardziej na lewo – powiedział senator PSL Jan Filip Libicki w Polskim Radiu 24. Odniósł się on do planów partii opozycyjnych dotyczących startu w wyborach parlamentarnych.

Libicki: Budka wpadł w pewien polityczny korkociąg Splot okoliczności, który stworzył się wokół pana przewodniczącego Budki, wskazuje, że – moim zdaniem – raczej już nie uda mu się wyjść z takiego... zobacz więcej

Jan Filip Libicki (PSL-Koalicja Polska) był pytany, czy „pójście pod jednym sztandarem z Donaldem Tuskiem” w wyborach parlamentarnych nie jest stratą.

– My po prostu mamy pewien wspólny pogląd polegający na tym, że wszyscy jesteśmy w opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pewne rzeczy nas różnią – wskazał senator PSL.

Czytaj także: Za co płacimy Tuskowi 30 tys. miesięcznie?





W PR24 zwrócono uwagę, że również część polityków lewicy chce wystartować z listy z PO.





– W ostatnim czasie wspólny język szefa PO z lewicą wynika z tego, że Donald Tusk postanowił z centrum przenieść się bardziej na lewo. Ma on oczywiście do tego prawo. My zaś mamy bardziej centrowe bądź, tak jak ja, bardziej konserwatywne poglądy – powiedział Libicki.

– W 2018 r. znalazłem się w PSL, dlatego że uznałem, iż dla osób o mojej wrażliwości w PO nie ma już miejsca – dodał.





Libicki był członkiem PO w latach 2010-18, wcześniej, między 2002 a 2010 r., należał do partii PiS.

Majątek Tuska

Senator został też zapytany, czy Tusk powinien ujawnić swoje zarobki. – Gdyby to dotyczyło mnie, to bym te dochody ujawnił – powiedział senator PSL.





Jego zdaniem w październiku będzie okazja, by szef PO ujawnił swoje dochody, „bo jest rzeczą oczywistą, że Donald Tusk będzie startował w wyborach parlamentarnych”.

Czytaj także: Ile emerytury dostanie Tusk? Kwota zaskakuje





W tym tygodniu politycy PiS apelowali, by lider PO ujawnił swoje zarobki. Tusk za czasów bycia szefem Rady Europejskiej zarabiał w Brukseli miesięcznie ponad 100 tys. zł. Również po zakończeniu pełnienia tej funkcji przez pięć lat mógł ubiegać się o przyznanie „świadczenia przejściowego” w kwocie nawet 60 tys. zł miesięcznie przez dwa lata. W sumie mógł zarobić dodatkowe 1,5 mln zł.