Dzieci na wakacjach uratowały wilczka. Wpadł do głębokiego dołu

Dzieci wypoczywające na Mazurach znalazły uwięzione w głębokim dole szczenię wilka. Dzięki ich natychmiastowej reakcji, wilczek został uwolniony przez leśników i wypuszczony do lasu – poinformowało Nadleśnictwo Korpele.

Szczenię wilka wpadło do głębokiego dołu wykopanego na prywatnym polu, nieopodal lasu. Maluch nie był w stanie samodzielnie się wydostać.





Uwięzionego i wystraszonego wilczka znalazły tam dzieci wypoczywające w okolicy. Powiadomiły właściciela gospodarstwa agroturystycznego, a ten przekazał wiadomość leśniczemu z Leśnictwa Kulka w Nadleśnictwie Korpele.





Jak długo był uwięziony?





Po przybyciu na miejsce leśnicy potwierdzili, że jest to bardzo młody wilk. Po zgłoszeniu nietypowego znaleziska do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie podjęli próbę uwolnienia zwierzęcia.





– Bez problemów wyciągnęli go z dołu. Wilczek był w dobrej kondycji, nie wykazywał oznak choroby, nie zachowywał się agresywnie. Po uwolnieniu od razu pobiegł do lasu, do swoich – powiedział Krzysztof Baszak z Nadleśnictwa Korpele.





Leśnicy są przekonani, że młody wilk nie był uwięziony zbyt długo i teraz bez trudu odnajdzie matkę i wróci do swojej rodzinnej watahy.





160 wilków

Jak podkreślają, godna pochwały jest postawa dzieci, które po znalezieniu wilczka od razu powiadomiły dorosłych, a ci odpowiednie służby. Dzięki takiej reakcji można było szybko podjąć działania i pomóc uwięzionemu zwierzęciu, żeby wróciło do swojego naturalnego środowiska.





Jak szacują służby ochrony środowiska, w całym województwie warmińsko-mazurskim żyje 160 wilków.