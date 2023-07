Hołownia: W wiecu Tuska nie wezmę udziału

Jeżeli marsz Miliona Serc będzie narodową manifestacją w sprawie bezpieczeństwa kobiet, to wezmę w niej udział; w przedwyborczym wiecu Donalda Tuska nie chcę i nie mogę wziąć udziału – podkreślił lider Polski 2050 Szymon Hołownia w czwartek w Polsat News.

Llider PO Donald Tusk zapowiedział na 1 października marsz Miliona Serc, który – jak mówił – „da pewność zwycięstwa”. Była to reakcja na sprawę pani Joanny.





Szymon Hołownia pytany, czy weźmie w nim udział, oświadczył, że dzisiaj „piłka jest po stronie Donalda Tuska” i to on musi określić, jaki będzie charakter tej manifestacji.





– Jeżeli to będzie manifestacja, w której będzie chodziło o zwycięstwo praw człowieka, praw kobiet, to jest jasna sprawa, idziemy. Natomiast jeżeli to ma być manifestacja, która ma dać zwycięstwo konkretnej partii politycznej czy ma być wiecem przedwyborczym konkretnej partii na dwa tygodnie przed wyborami, to my w tym udziału nie weźmiemy – powiedział.





Wskazywał przy tym, że prawo wyborcze zabrania uczestnictwa w kampaniach wyborczych innych komitetów.





„W wiecu Donalda Tuska nie chcę wziąć udziału”





– Jeżeli to będzie manifestacja, która będzie narodową manifestacją w sprawie bezpieczeństwa kobiet, zmiany drakońskiego prawa – pójdziemy tam, powiemy o referendum i innych pomysłach, które mamy, żeby bezpieczeństwo kobiet zwiększyć – podkreślił.





– W wiecu Donalda Tuska nie chcę i nie mogę wziąć udziału – zadeklarował.





Zaznaczył przy tym, że do 1 października pozostało jeszcze 2,5 miesiąca i ostateczną decyzję ws. uczestnictwa w marszu będzie podejmował we wrześniu.