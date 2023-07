Tranzyt zboża. „Premier Ukrainy nie do końca odczytuje nasze intencje”

Premier Ukrainy „nie do końca we właściwy sposób odczytuje” intencje polskich władz – ocenił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej. To komentarz do wpisu, który szef rządu Ukrainy Denys Szmyhal umieścił na Twitterze.

Ukraiński polityk skomentował w czwartek zerwanie przez Rosję porozumienia w sprawie eksportu zboża drogą czarnomorską oraz rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę portową.





„W tym krytycznym czasie Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. To nieprzyjazny i populistyczny ruch, który poważnie wpłynie na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i ukraińską gospodarkę” – dodał ukraiński polityk.





O te słowa premier Mateusz Morawiecki został zapytany podczas konferencji prasowej w Katowicach. – Tutaj chyba pan premier Ukrainy nie do końca we właściwy sposób odczytuje nasze intencje, ponieważ my na tranzyt się zgadzamy, zgadzaliśmy i nie ma żadnego problemu z tranzytem. Tak że Polska nie tylko nie przyczyni się do destabilizacji na rynkach globalnych, ale wręczy my pomagamy w wywiezieniu za granicę ukraińskiego zboża. Ale nie dopuścimy do destabilizacji naszego rynku wewnętrznego – powiedział szef rządu.





„Agresywny wpis”





Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński negatywnie ocenił wpis premiera Ukrainy na Twitterze. – Polska Ukrainie pomaga w ogromnym stopniu. Natomiast wszystko, co robimy dla Ukrainy, tak jak i dla innych sojuszników, robimy zawsze dlatego, że to jest realizacja naszego interesu narodowego. Wspieramy Ukrainę w bardzo szerokim zakresie, ale zawsze wspieramy Ukrainę w takim stopniu, w jakim jest to korzystne dla Polski – powiedział.





Dodał, że jest parę spraw, które różnią oba kraje, i Polska nie waha się o nich mówić i tę sprawę też poruszy z Kijowem. – Natomiast sposobem prowadzenia polityki nie powinny być agresywne wpisy na Twitterze, lecz raczej przeanalizowanie tego, co rzeczywiście Polska dla Ukrainy zrobiła. Myślę, że każdy, kto to śledzi, doskonale wie, jak ta sytuacja wygląda – podkreślił wiceszef MSZ.

W tym tygodniu dobiegło końca porozumienie między Ukrainą i Rosją, zawarte za pośrednictwem Turcji i ONZ. Umowa umożliwiała względnie bezpieczny eksport ukraińskiego zboża z portów czarnomorskich, po tym jak zostały one zablokowane przez Rosję. Porozumienie było kilkakrotnie przedłużane, tym razem jednak Rosja oświadczyła, że nie będzie już brała udziału w tej inicjatywie.