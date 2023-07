Zbuntowany sędzia SN miał problem z habilitacją

Piotr Prusinowski, prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który odmawia orzekania z sędziami powołanymi przez nową KRS, musiał zmierzyć się z krytyczną oceną jego dorobku naukowego. Według informacji portalu tvp.info jedna z recenzji jego pracy habilitacyjnej była tak druzgocąca, że mogła pogrzebać możliwość uzyskania tytułu.

Autor recenzji miał poważne zastrzeżenia dotyczące zarówno określonych stwierdzeń zawartych przez sędziego Prusińskiego w jego pracach naukowych, jak też istotności tych publikacji. Wytykał sędziemu Prusinowskiemu – specjaliście od prawa pracy – pomieszanie terminów, np. godzin nadliczbowych z nadterminowymi. Omawiając cykl publikacji zgłoszonych do przewodu habilitacyjnego, recenzent stwierdzał, że nie stanowią one zamkniętej całości, choć powinny, a ich wybór jest zwyczajnie przypadkowy. W podsumowaniu stwierdził, że sędzia nie spełnia wymogów potrzebnych do nadania mu stopnia doktora habilitowanego.





Z informacji uzyskanych przez portal wynika, że tak druzgocąca recenzja mogła nawet pogrzebać habilitację sędziego.





Spór o KRS





Piotr Prusiński jest prezesem Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Było o nim głośno w styczniu tego roku, gdy – wylosowany do składu orzekającego w dwóch sprawach w Izbie Cywilnej – odmówił orzekania z sędziami powołanymi przez nową KRS.





„Oświadczam, że nie zamierzam uczestniczyć i dokonywać żadnych czynności procesowych w ramach wymienionych spraw przy współudziale sędziów powołanych do Sądu Najwyższego na podstawie wniosku Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w składzie i trybie przewidzianym ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r.” – przekazał sędzia Prusiński w piśmie skierowanym m.in. do pierwszej prezes SN.





Sędzia argumentował, że w uchwale trzech połączonych izb SN ze stycznia 2020 r. przesądzono, iż udział w składzie SN osób powołanych do niego na podstawie wniosku nowej KRS „prowadzi w każdym przypadku do nienależytej obsady sądu” lub „sprzeczności składu tego Sądu z przepisami prawa”.