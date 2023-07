Dramat pani Joanny. Chciała się zabić po dokonaniu aborcji [ZAPIS ROZMOWY]

Policja ujawniła nagrania ws. pani Joanny, która po zażyciu tabletki poronnej nie potrafiła poradzić sobie z tą sytuacją i próbowała popełnić samobójstwo. Policjanci zaalarmowani przez jej psychiatrę ruszyli zgodnie z procedurami na pomoc kobiecie. Publikujemy cały zapis rozmowy.

Lekarka pani Joanny: Halo? Dzień dobry, nazywa się (...). Jestem lekarzem psychiatrą, dzwonię z Krakowa. Zadzwoniła do mnie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią.

Operator: a wiedzą państwo, gdzie jest?

Lekarka: No w domu jest u siebie, Kraków.

Operator: Sama?

Lekarka: Sama. Cały czas ją trzymamy teraz na telefonie.

Operator: Ile ta pani ma lat?

Lekarka: (...), ona dokonała (tajemnica lekarska) w domu z tego, co mówi, i po prostu nie może tego znieść.

Operator: Teraz?

Lekarka: Tak. To znaczy już jest po (tajemnica lekarska), powiedziała, mi tyle, że dokonała (tajemnica lekarska) w domu i nie może tego wytrzymać, zaraz zażyje leki i się zabije.

