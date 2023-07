Wielka zmiana w systemie VAR. „Stawiamy na transparentność”

System VAR w założeniu miał zlikwidować wszelkie wątpliwości podczas meczów piłki nożnej. Jednak kibice często byli zdezorientowani, tak naprawdę nie wiedząc, co i na jakiej podstawie postanowił arbiter. Począwszy od tegorocznych mistrzostw świata kobiet, FIFA zdecydowała się na rewolucyjne rozwiązanie.

Śladami Lewandowskiego. Grabara obserwowany przez Bayern Bayern Monachium szuka alternatywy dla Manuela Neuera, a jednym z kandydatów jest Kamil Grabara – poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu... zobacz więcej

Sędziowie mają komunikować swoje decyzje zarówno widzom przed telewizorami, jak i zgromadzonym na trybunach. Takie rozwiązanie znane jest chociażby z ligi futbolu amerykańskiego czy koszykarskiej NBA.





„Telewizja pokaże cały proces”





– Chcieliśmy wprowadzić do meczów więcej transparentności i zrozumienia dla decyzji, które podejmują sędziowie. Arbiter przed wznowieniem gry ogłosi, co postanowił i z czego to wynika. Zrobi to za sprawą stadionowych głośników, a telewizja pokaże cały proces. Mowa oczywiście o decyzjach podjętych po konsultacji z systemem VAR – powiedział Pierluigi Collina, szef sędziów FIFA.





– Nowa technologia była testowana dwukrotnie, najpierw podczas klubowych mistrzostw świata rozgrywanych w Maroku, a później podczas mistrzostw świata do lat dwudziestu, które miały miejsce w Argentynie – dodał Włoch.

#wieszwiecej Polub nas

Kobiecy mundial rozpoczął się w czwartek w Nowej Zelandii. Na inaugurację gospodynie pokonały w Auckland Norwegię 1:0. Z kolei w Sydney, na oczach 75 784 kibiców, reprezentacja Australii, w takim samym stosunku, pokonała Irlandię.