MON: Do resortu wpłynęło zawiadomienie pokontrolne NIK. Nie ma w nim informacji o upadku trzech rakiet

Do MON wpłynęło wystąpienie pokontrolne NIK dot. sytuacji z 16 grudnia 2022 r. Wbrew doniesieniom medialnym nie zawarto w nim informacji o upadku trzech rakiet na terytorium Polski – poinformowało w czwartek MON. Jak dodano, „raport potwierdza to, co minister Mariusz Błaszczak mówił publicznie”.

W maju prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że NIK wszczęła kontrolę w Ministerstwie Obrony Narodowej i kilku innych instytucjach po tym, jak w grudniu ub.r. pod Bydgoszczą spadła rosyjska rakieta.





Rakieta pod Bydgoszczą





Ponadto szef NIK odniósł się wtedy do informacji podanej przez MON pod koniec kwietnia, że w okolicach miejscowości Zamość, ok. 15 km od Bydgoszczy, znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Natknęła się na niego w lesie przypadkowa osoba. Podkreślono, że sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła w tej sprawie śledztwo.





– Sytuacja jest bardzo wrażliwa i niebezpieczna. Na nasze terytorium wpłynęła rakieta rosyjska, która ma możliwość przenoszenia broni nuklearnej – powiedział wtedy Banaś.





W czwartek MON na Twitterze poinformowało, że do resortu wpłynęło zawiadomienie pokontrolne NIK. „Wbrew doniesieniom medialnym nie zawarto w nim informacji o upadku 3 rakiet na terytorium Polski. Natomiast raport potwierdza to, co minister Błaszczak mówił publicznie: 16 grudnia 2022 r. ani później minister nie był informowany przez Dowódcę Operacyjnego ani Szefa Sztabu Generalnego o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani upadku rakiety” – czytamy we wpisie ministerstwa.









Na początku maja szef MON Mariusz Błaszczak oświadczył, że podległe dowódcy operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwo Komponentu Powietrznego otrzymało 16 grudnia ub.r. od strony ukraińskiej informację o zbliżającym się w stronę Polski „obiekcie, który może być rakietą”. Dodał, że „procedury i mechanizmy reagowania ws. obiektu znalezionego pod Bydgoszczą zadziałały prawidłowo do poziomu dowódcy operacyjnego”, który nie poinformował go, „ani odpowiednich służb o obiekcie, który pojawił się w polskiej przestrzeni powietrznej”.





Po majowej wypowiedzi Błaszczaka dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski zaapelował „o rozsądek, o to abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym, co robimy, abyśmy bardzo ambitnemu i agresywnemu przeciwnikowi nie dawali pożywki, nie dawali się dzielić na grupy”.





Zobacz też: Większe bezpieczeństwo granic. Szef MON otworzył jednostkę w Kolnie





Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało wówczas, że informacje, w posiadaniu których jest aktualnie prezydent Andrzej Duda, nie uzasadniają podjęcia decyzji personalnych dotyczących najwyższej kadry dowódczej Wojska Polskiego, a ponadto prezydentowi nie przedstawiono żadnego wniosku w tej sprawie.

W maju prezydent Duda przyznał, że „są problemy w procedurach, które były dawno przygotowane; procedury były, ale nigdy nie były wykorzystywane, bo nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji”. – Będziemy to poprawiali – zapowiedział wtedy.





Wcześniej MON poinformowało, że prezydent i premier otrzymali raport z kontroli funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP. Wnioski – jak podano – wyraźnie wskazują na zaniedbania dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.





W czerwcu w mediach – m.in. w „Gazecie Wyborczej” oraz Radiu TOK FM – pojawiły się sugestie, jakoby 16 grudnia nad Polskę miały wlecieć aż trzy rosyjskie rakiety. „GW” powołała się na interpelację senatora KO Krzysztof Brejzy, w której zwrócił się on do premiera Mateusza Morawieckiego z takim pytaniem. Radio TOK FM podało natomiast informację o trzech rosyjskich rakietach w oparciu o słowa posła Lewicy Demokratycznej Andrzeja Rozenka, który powiedział – cytowany przez TOK FM – że „istnieją źródła, które podają, że było więcej tych rakiet”.





W czwartek Radio TOK FM podało, powołując się na nieoficjalne ustalenia, że informacja o trzech rakietach miała znaleźć się w raporcie NIK, który trafił teraz do MON; o trzech rakietach, które wleciały nad terytorium Polski, miała poinformować strona ukraińska.