Niemcy badają sprawę zbiorowego gwałtu na Majorce. Zgłosił się świadek

Pięciu niemieckich turystów w wieku od 21 do 23 lat przebywa w areszcie na Majorce. Podejrzani mieli zgwałcić 18-letnią Niemkę w pokoju hotelowym. Według informacji dziennika „Bild” sprawą zajmują się teraz również niemieckie organy karne. „Prokuratura w Hagen wszczęła postępowanie” – pisze w czwartek portal gazety.

– Śledzimy wiadomości i skontaktowaliśmy się z hiszpańskimi władzami. Jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze zapytanie – powiedział prokurator, cytowany przez „Bild”.





Do niemieckich władz zgłosił się świadek. Według informacji portalu mężczyzna siedział obok pięciu podejrzanych w policyjnym areszcie przez dwanaście godzin „po tym, jak pobił swoją żonę na plaży”. Twierdzi, że słyszał rozmowy podejrzanych. Skontaktował się później z niemieckim konsulatem.





Rzecznik prokuratury w Hagen potwierdził, że mężczyzna złożył zeznania również w Niemczech. Ich treść ma teraz zostać przekazana do Hiszpanii.





Według źródeł sądowych, na które powołują się hiszpańskie media, młoda kobieta przebywała na Majorce na wakacjach z kilkoma swoimi koleżankami. W środę w zeszłym tygodniu poznała jednego ze swoich rodaków; rozmawiała z nim w restauracji przy plaży, pili alkohol. Później para poszła do pokoju hotelowego, gdzie zatrzymał się Niemiec wraz ze swoimi przyjaciółmi. Podczas zbliżenia, do którego doszło za zgodą kobiety, do pokoju weszło pięciu kolegów mężczyzny.

Zgodnie z opublikowanym w sobotę raportem policji czterech z nich zmusiło dziewczynę do stosunków seksualnych wbrew jej woli, a jeden nagrywał zdarzenie telefonem komórkowym. Po powrocie do swojego hotelu dziewczyna powiadomiła policję, która zatrzymała wszystkich zamieszanych w zbiorowy gwałt.