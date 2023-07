Policja publikuje nagranie rozmowy lekarza z dyżurnym nr 112. Prawda ws. pani Joanny [WIDEO]

Chciałbym wyrazić moje szczere ubolewania wobec niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się pani Joanna, ale chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że ta sytuacja nie jest winą policji – powiedział komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Jak zaznaczył „zdecydowanie nie zgadza się na publiczny lincz” na policjantach. – Nie wiemy też, żeby ktokolwiek złożył zawiadomienie do prokuratury, jakoby policjanci przekroczyli swoje uprawnienia – dodał.

W czwartek w Komendzie Głównej Policji odbył się briefing dot. sprawy kobiety, która trafiła na SOR w jednym z krakowskich szpitali po zażyciu tabletki poronnej. – Chciałbym wyrazić moje szczere ubolewania wobec niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się pani Joanna, ale chcę jasno i wyraźnie podkreślić, że ta sytuacja nie jest winą policji. Chcę też wyrazić moje ubolewanie, że ta konferencja w ogóle dzisiaj ma miejsce – podkreślił gen. insp. Jarosław Szymczyk.

– W sposób, w jaki zaatakowano moich ludzi, na podstawie jednostronnej, subiektywnej relacji... Sposób, w jaki przedstawiono działania polskich policjantów, nie dał mi innej możliwości. W trosce o dobro społeczne, o przedstawienie prawdy o przebiegu tego zdarzenia postanowiliśmy państwa zaprosić – powiedział generał. (o kłamstwach TVN i ataku Tuska pisaliśmy TUTAJ i TUTAJ).

Zaznaczył, że informacje, które zostaną na konferencji przedstawione, to jest efekt wstępnych czynności funkcjonariuszy Biura Kontroli KGP realizowanych na terenie Krakowa. – Te czynności cały czas trwają – podał.

– Ewidentnie mamy do czynienia z żerowaniem na temacie pani Joanny. To zbijanie kapitału politycznego, okazja do budowania podziałów, skłócania i...