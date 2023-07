Gra o wielkie pieniądze. Nagrody większe niż za mundial

W czwartek reprezentacja Polski siatkarzy zmierzy się w ćwierćfinale Ligi Narodów z Brazylią, z którą mierzyła się w finale w 2021 roku. Wtedy niestety Biało-Czerwoni przegrali 1:3. Stawką obecnego spotkania będzie nie tylko awans do najlepszej czwórki, ale również pokaźna nagroda finansowa.

Echa skandalu w Budapeszcie. Jest reakcja WTA Organizacja WTA wzięła pod lupę wydarzenia, jakie miały miejsce podczas turnieju w Budapeszcie. Podczas meczu Chinki Shuai Zhang z Węgierką Kiarą... zobacz więcej

Polacy mieli zapewniony udział w gdańskim turnieju jako gospodarz, jednak w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, gdy decydujące starcia odbyły się we Włoszech, nie dawało im to automatycznego rozstawienia z pierwszego miejsca w fazie pucharowej.





Polska w ćwierćfinale zagra z Brazylią





Stawką 12 meczów pierwszej części rozgrywek było zatem zajęcie jak najlepszej pozycji, by w ćwierćfinale trafić na teoretycznie słabszego przeciwnika. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia uplasowali się na trzecim miejscu i trafili na szóstą Brazylię, co sprawia, że to najsilniejsza – obok Francji z USA – z par ćwierćfinałowych.





Jeśli Polacy znajdą się w najlepszej czwórce, otrzymają do podziału co najmniej 180 tys. dol. Prawdziwa fortuna czeka jednak na nich w kolejnych etapach turnieju. Trzecie miejsce to 300 tys., drugie pół miliona, a wygrany otrzyma aż milion dolarów.

#wieszwiecej Polub nas

To kwoty znacznie wyższe od tych, które siatkarze mogą zarobić w mistrzostwach świata. Na konto najlepszej drużyny globu wpływa bowiem „tylko” 200 tys. dol. Wicemistrzowie świata mogą liczyć na 125 tys., a zdobywcy brązowych medali na 75 tys.