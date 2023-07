Polski robot bojowy gotowy do akcji. Może skradać się w całkowitej ciszy

Po intensywnych ćwiczeniach na poligonie robot bojowy HUNTeR jest gotowy do służby w wojsku czy straży granicznej. Bezzałogowy pojazd jest w całości dziełem polskich inżynierów i naukowców – informuje TVP Nauka.

PIAP HUNTeR z wieżą bezzałogową AREX ZMU-03 zakończył swoje pierwsze wojskowe ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie. W ramach ćwiczeń Field Experimentation Excercises (FEX) przetestowano możliwości rozpoznawczego wariantu robota bojowego. Zadania lądowego drona polegały na rozpoznaniu pola walki, wsparciu ogniowym żołnierzy i stawianiu zasłony dymnej – podaje TVP Nauka.





„Wszystkie zadania realizowano w realnych scenariuszach, przy czynnym udziale żołnierzy i pojazdów bojowych będących wyposażeniem Wojska Polskiego” – przekazali twórcy robota.





Trwające tydzień ćwiczenia FEX miały sprawdzić koncepcję wykorzystania bezzałogowych platform bojowych. To jeden z praktycznych eksperymentów mających pomóc Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego opracować koncepcję „batalionu przyszłości”.





Jak powstał robot bojowy?

Robot jest efektem współpracy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP oraz Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, należącego do Grupy WB. Jest przeznaczony do działań rozpoznawczych zarówno w terenach miejskich, jak i na zupełnych bezdrożach.





Może także służyć do obserwacji i patrolowania granic. Wyposażono go w sześć optycznych kamer dziennych oraz termowizyjnych a także system komunikacji radiowej.





Karabin w wieży





W wieży bojowej umieszczony jest karabin maszynowy kalibru 12,7 mm, mogący zwalczać cele lekko opancerzone na odległość do 2 kilometrów. Celność na tym dystansie zapewnia dalmierz laserowy. Głowica obserwacyjna wyposażona jest w system automatycznego wykrywania i śledzenia celów – przekazał producent.





Całością można sterować korzystając ze specjalnej przenośnej konsoli. Dzięki specjalnemu ekranowaniu, może ona działać nawet w warunkach zakłócania sygnału radiowego.





Opcjonalnie można zamontować stanowisko startowe dla drugiej bezzałogowej maszyny – tym razem latającej. To dodatkowe narzędzie do prowadzenia obserwacji, ale też retransmiter i wzmacniacz sygnału radiowego.

Maszyna ma długość 4,7 metra, 2,2 metra szerokości i waży niecałe 4 tony. To wymiary niewielkiego auta dostawczego, dzięki czemu łatwo go ukryć i ma dużą manewrowość.





Co ciekawe, HUNTeR to pojazd hybrydowy. Silnik spalinowy służy w nim jako generator prądu magazynowanego w litowo-jonowych bateriach, zaś za napędzanie kół do maksymalnej prędkości 50 km/godz. odpowiada elektryczny motor.





Powodem zastosowania takiego rozwiązania nie jest jednak wyłącznie aspekt ekologiczny. Chodzi o możliwość poruszania się robota w absolutnej ciszy, przez co będzie go trudniej wykryć.





Jest też przystosowany do poruszania się w trudnym terenie – ma napęd na cztery koła, blokadę mechanizmów różnicowych i obu osi skrętnych.