Rosja niszczy ukraińskie zboże. „To doprowadzi do olbrzymiego kryzysu żywnościowego”

Barbarzyńskie działanie – takimi słowami szef unijnej dyplomacji Josep Borrell skomentował ataki prowadzone trzeci dzień z rzędu przez Rosję na Odessę oraz niszczenie magazynów ze zbożem.

Sprawa niszczenia przez Rosjan ukraińskiego zboża jest jednym z tematów spotkania ministrów spraw zagranicznych 27 krajów w Brukseli. Mają się oni połączyć za pomocą wideo z szefem ukraińskiego MSZ a także z amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem.





Szef dyplomacji UE o barbarzyńskich atakach Rosji





Rosjanie wycofali się z umowy zbożowej, która ułatwiała wywiezienie ziarna z Ukrainy, a do tego teraz niszczą też to zboże. Do tej sprawy odniósł się szef unijnej dyplomacji.

– To jest barbarzyńskie działanie. Sytuacja jest bardzo poważna; to doprowadzi do olbrzymiego kryzysu żywnościowego w świecie – powiedział szef unijnej dyplomacji.

Na spotkaniu ministrowie mają także mówić o wspieraniu wojskowym Ukrainy przez dłuższy czas. Szef unijnej dyplomacji chce stworzenia osobnego funduszu na ten cel.





– Jest oczywiste, że musimy mieć stabilny instrument. Ukraina nie może być uzależniona od zwiększania funduszu z miesiąca na miesiąc. To musi być strukturalne, stabilne wsparcie – powiedział Josep Borrell.





Nie chciał jednak mówić o szczegółach dotyczących tej kwestii.

Na spotkanie szefów MSZ przygotowano dokument, w którym zapisano, że Unia miałaby przeznaczać 5 mld euro rocznie do 2027 r., czyli w sumie 20 mld euro byłoby przeznaczanych na zwrot kosztów ponoszonych przez kraje dozbrajające Ukrainę.

Teraz rekompensaty są wypłacane z Europejskiego Funduszu Pokojowego, ale jego zwiększanie co jakiś czas wymaga za każdym razem jednomyślności unijnych krajów. Ostatnią, ósmą transzę, od wielu miesięcy blokują Węgry.