Hit transferowy Rakowa. Niemiec przymierzany do… polskiej kadry

Mistrz Polski nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa został właśnie Niemiec Sonny Kittel. Co ciekawe, pomocnik jeszcze przed rokiem przymierzany był do gry w reprezentacji Polski.

Kittel w ubiegłym sezonie w barwach HSV wystąpił w 35 meczach na zapleczu Bundesligi, strzelając 5 goli i zaliczając 7 asyst. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym rozegrał łącznie 60 spotkań w barwach Eintrachtu Frankfurt i Ingolstadt.



Spodziewano się, że będzie szukał pracy albo w pierwszej Bundeslidze albo w znacznie lepiej płacących krajach, jak Arabia Saudyjska czy Stany Zjednoczone. Zawodnik, mający kartę na ręku, ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Polski, a spore znaczenie miały z pewnością kwestie prywatne.



– Czuję się Polakiem, chciałbym i jestem gotowy grać w reprezentacji Polski, ale nie będę się wpraszał na siłę – powiedział kiedyś w rozmowie z „Piłką Nożną”.





30-latek pochodzi ze Śląska. Pomysł jego występów w reprezentacji Polski pojawił się jeszcze w 2017 roku, za kadencji Jerzego Brzęczka.



Sprawę uciął jednak Zbigniew Boniek, ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pod rządami Cezarego Kuleszy i Czesława Michniewicza temat wrócił, ale ostatecznie do powołania nie doszło.



Teraz, po transferze do Rakowa, ta kwestia może być bliższa finalizacji, niż kiedykolwiek wcześniej. Kittel podpisał kontrakt z mistrzem Polski do czerwca 2026 roku.