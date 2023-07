Podziemna eksplozja w Johannesburgu. Wybuch wyrzucił w powietrze ponad 20 samochodów

W wyniku podziemnej eksplozji, najprawdopodobniej wybuchu gazu, w centrum Johannesburga rannych zostało 41 osób; południowoafrykański portal News24 pisze w czwartek o ponad 20 „latających w powietrzu” samochodach.

Dwie osoby znajdują się w stanie krytycznym, dziewięć zostało poważnie rannych, a 30 odniosło mniejsze obrażenia w środowym wybuchu, do którego doszło w godzinach szczytu, ok. godz. 17 – przekazał serwis BNN Network.





Wiele osób zbierało się na Bree Street, by złapać minibusa i wrócić do domu z pracy. Świadkowie przekazali, że w momencie wybuchu część ludzi znajdowała się już w busach i wraz z pojazdami wyleciała w powietrze.





Po eksplozji zarządzono ewakuację w obawie przed możliwością drugiego wybuchu lub zawalenia się pobliskich budynków.

„Budynki mogą się zawalić. Uszkodzenia są rozległe” – oświadczył Panyaza Lesufi premier prowincji Gauteng, w której leży Johannesburg, największe miasto RPA.

W mediach społecznościowych zamieszczane są zdjęcia i nagrania ze zdarzenia.







„Oszacowano, że szkody objęły terytorium pięciu kilkupiętrowych budynków. Na środku ulic pojawiły się olbrzymie pęknięcia i dziury, niektóre tak duże, że część samochodów do nich wpadła” – opisała agencja Associated Press. Drogi zostały zamknięte i trwa śledztwo w sprawie eksplozji.

Lesufi poinformował, że choć podejrzewa się, iż doszło do wybuchu gazu, nie jest na razie jasne, czy pochodził on z pęknięcia w miejskich rurach, czy z innego, nieokreślonego źródła. Egoli Gas, dostawca gazu do Johannesburga, przekazał, że to mało prawdopodobne, aby wybuch był spowodowany przez wyciek z jednej z zainstalowanych przez tę firmę rur. Podkreślono, że po oględzinach nie stwierdzono żadnych wycieków.

Wcześniej w lipcu wyciek toksycznego gazu azotowego doprowadził do śmierci 17 osób, w tym trojga dzieci, na obrzeżach Johannesburga. Doszło do niego w wyniku działań związanych z nielegalnym przetwarzaniem złota na tym terenie, jak oceniły władze.