Wagnerowcy na granicy z Polską. „Ćwiczenia wojskowe”

Przebywający na Białorusi najemnicy z grupy Wagnera wezmą udział w ćwiczeniach z białoruską armią w okolicy Brześcia, w pobliżu granicy z Polską – poinformował tamtejszy minister obrony. – Widzimy sporo wysiłków Rosji i Białorusi, by rozbudzać emocje i straszyć nas wagnerowcami. W tej sprawie zagrożeń nie lekceważymy, ale też nie wpadamy w panikę – powiedział portalowi tvp. info pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

Po nieudanym puczu Jewgienija Prigożyna część najemniczej grupy Wagnera przeniosła się na Białoruś. Teraz minister obrony tego państwa Wiktar Chrenin przekazał, że najemnicy wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych białoruskiej armii.





– Naszą odpowiedzią jest jednoznaczne wzmocnienie naszej granicy z Białorusią oraz spokojny monitoring tego, co wagnerowcy na Białorusi będą robić i ilu ich tam ostatecznie trafi – powiedział Stanisław Żaryn.





Jak zaznaczył, „ta zapowiedź strony białoruskiej, że wagnerowcy będą brali udział w ćwiczeniach i manewrach wojskowych w najbliższym czasie, nie jest dla nas zaskoczeniem”.





– Zobaczymy, jak te ćwiczenia będą przebiegały. Bierzemy oczywiście pod uwagę różne scenariusze. Udział wagnerowców w pewnych operacjach hybrydowych czy prowokacjach przeciwko Polsce jest możliwy, ale staramy się zabezpieczać Polskę i wzmacniać granicę z Białorusią, jednocześnie chłodno analizując sytuację i to, co wagnerowcy na Białorusi robią – podkreślił.

„ Nowa odsłona walki propagandowej przeciwko Polsce”





– Na ten moment mogę powiedzieć, że mamy potwierdzonych kilka faz transportów wagnerowców na Białoruś. Nasze szacunki wskazują, że jest ich od kilkuset do tysiąca, być może troszkę więcej – powiedział Żaryn.





Jak dodał, „szacunki są dosyć zgrubne, bo wciąż patrzymy na to, co się dzieje i szukamy konkretnych liczb”. – Musimy mieć świadomość, że transport wagnerowców na Białoruś to będzie pewien proces. Zobaczymy jaka będzie ostateczna liczba i jaka będzie skala ich zaangażowania na Białorusi – podkreślił.





Pełnomocnik rządu zaznaczył również, że „to co widzimy od samego początku to próba pewnej gry, psychologicznej presji na Polskę również po to, żeby pokazać, że wagnerowcy będą robili coś przeciwko naszemu krajowi”. Jak stwierdził, „oczywiście jest to możliwe i do tego się przygotowujemy, ale na razie widać sporą grę na emocjach i nową odsłonę walki propagandowej przeciwko Polsce”.





Żaryn przypomniał również o przyczynie pojawienia się wagnerowców na Białorusi.





– Oczywiście mieliśmy do czynienia z pewnym kryzysem i chaosem w Rosji, więc sama obecność wagnerowców na Białorusi może jest wynikiem pewnego kryzysu państwowego w Rosji i scenariusze pewnej gry interesów między Grupą Wagnera a armią rosyjską, są scenariuszami, które warto analizować – powiedział.