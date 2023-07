Czy monarchia w Belgii wciąż ma sens? Są wyniki sondażu

57 proc. Belgów chce utrzymania monarchii, ale aż 28 proc. wolałoby przekształcenia Belgii w republikę. Takie są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego dla dzienników „Le Soir” i „Het Laatste Nieuws” oraz telewizji RTL i VTM.

Badanie zostało opublikowane w przededniu święta narodowego w Belgii. 21 lipca 1831 r. pierwszy król Leopold złożył przysięgę i wstąpił na tron. Rok wcześniej Belgia odłączyła się od Niderlandów.

Najwięcej zwolenników utrzymania monarchii jest we frankofońskiej Walonii i w regionie stołecznym Brukseli – 63 proc., we Flandrii to 52 proc. Za zachowaniem monarchii opowiedziały się przede wszystkim osoby powyżej 55. roku życia.





Z ostatniego sondażu wynika, że wzrosła liczba Belgów, którzy chcą przekształcenia kraju w republikę. 10 lat temu za takim rozwiązaniem było kilkanaście procent, teraz to 28 proc





Najliczniej popierają to rozwiązanie regionu stołecznego Bruksela – 31 proc.; 29 proc. poparcia jest we Flandrii, 26 proc. – z Walonii; na francuskojęzycznym południu odnotowano największy wzrost poparcia dla przekształcenia kraju w republikę.

Belgia jest jednym z sześciu unijnych krajów, w których funkcjonuje monarchia. Król Belgów pełni przede wszystkim funkcję reprezentatywną, ale też powołuje rząd.





W przypadku Belgii to nie lada wyzwanie, bo trzeba godzić partie z obu stron granicy językowej. Zdarzały się w przeszłości mediacje monarchów, by przezwyciężyć kryzysy polityczne.

Teraz 54 proc. Belgów odpowiedziało, że król powinien zachować swoją władzę. Najwięcej zwolenników takiego rozwiązania jest w Brukseli – 64 proc., w Walonii 62 proc., a we Flandrii – 47 proc.

Królem Belgów od 2013 r. jest Filip I Koburg. Przejął on to stanowisko po abdykacji jego ojca Alberta II.





