Usyk został… piłkarzem. Podpisał zawodowy kontrakt

Sensacyjne wieści z Ukrainy. Bokserski mistrz świata federacji WBA, WBO i IBF Oleksandr Usyk podpisał kontrakt z Polissią Żytomierz, beniaminkiem tamtejszej ekstraklasy. Boiskowy debiut pięściarza jest możliwy już 28 lipca.

Chociaż cała sprawa wygląda jak zabieg marketingowy, to, znając nieobliczalny charakter Usyka, coś może być na rzeczy. Tym bardziej, że już raz wystąpił w barwach tego zespołu. W ubiegłym roku podczas zgrupowania w Turcji pojawił się na murawie w towarzyskim meczu przeciwko Wersowi Równe.



To właśnie ta drużyna będzie pierwszym przeciwnikiem Polissii w nowym sezonie. „Prezes klubu Giennadij Butkiewicz i Oleksandr Usyk zawarli oficjalne porozumienie o współpracy na okres roku. Usyk będzie występował z numerem 17” – poinformował klub.



Na razie Ukrainiec przebywa w Karpaczu, gdzie przygotowuje się do walki Danielem Dubois. Pojedynek odbędzie się 26 sierpnia we Wrocławiu.



Pochodzący z Symferopola 36-letni pięściarz jest mistrzem świata organizacji IBF, IBO, WBO i WBA. Cztery pasy mistrzowskie zdobył we wrześniu 2021 roku, wygrywając na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie z Brytyjczykiem Anthonym Joshuą. Tego samego zawodnika pokonał w obronie tytułów 20 sierpnia 2022 r. w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej.