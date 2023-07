Biały Dom przestrzega: Rosja może się na to zdecydować

Mamy informacje wskazujących na to, że Rosja zaminowała podejścia do ukraińskich portów na Morzu Czarnym – poinformował Biały Dom. „Uważamy, że to skoordynowana operacja, ma na celu usprawiedliwienie ataków na statki cywilne na Morzu Czarnym i zrzucenie winy za te ataki na Ukrainę” – przekazali amerykańscy urzędnicy.

Rosja oświadczyła w środę, że od czwartku będzie uznawać statki płynące na Ukrainę po Morzu Czarnym za „potencjalne jednostki wojskowe" – podały agencje AFP i Ukrinform, powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.





„W związku z zakończeniem działalności Inicjatywy Czarnomorskiej i zamknięciem morskiego korytarza humanitarnego od godziny 00.00 czasu moskiewskiego 20 lipca 2023 r. wszystkie statki zmierzające do ukraińskich portów w rejonie Morza Czarnego będą traktowane jako potencjalnie przewożące ładunek wojskowy” – podało w komunikacie rosyjskie ministerstwo obrony.





Resort podkreślił, że „państwa, pod których banderami te statki będą płynąć, będą uważane za zaangażowane w konflikt po stronie Ukrainy”.





