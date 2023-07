„Tusk wykorzystuje osobistą tragedię do zbijania kapitału politycznego”

– Ewidentnie mamy do czynienia z żerowaniem na temacie pani Joanny. To zbijanie kapitału politycznego, okazja do budowania podziałów, skłócania i wprowadzania elementu nienawiści między wyborców – tak Robert Knap z portalu tvp.info komentował w Polskim Radiu 24 dzisiejsze wystąpienie lidera PO, które miało miejsce po ujawnieniu przez media interwencji policji wezwanej do pacjentki przez lekarza-psychiatrę, który obawiał się, że może ona popełnić samobójstwo, po dokonaniu aborcji.

Sprawa pani Joanny miała miejsce niecałe trzy miesiące temu. 27 kwietnia do jednej z pacjentek krakowskiego szpitala została wezwana policja. Służby zostały powiadomione przez lekarza młodej kobiety, który obawiał się o jej życie, ponieważ jego pacjentka poinformowała go, że zażyła taki środek poronny, ale też, że chce odebrać sobie życie (o samej sprawie można przeczytać na portalu tvp.info TUTAJ). Szczęśliwie do samobójstwa nie doszło, ale to nie było tematem informacji podawanych przez TVN i konferencji prasowej Donalda Tuska, który próbował wykorzystać tragedię kobiety, żeby z jej historii uczynić oręż do walki politycznej.





Robert Knap komentując postawę lidera PO zaznaczył, że „reakcja pana Tuska ma na celu wykorzystanie dramatycznej sytuacji tej kobiety do zbijania kapitału politycznego”. – Jakby na jednym oddechu Donald Tusk komentował sprawę pani Joanny, a przy okazji ogłosił, że zamierza zorganizować kolejny marsz tuż przed wyborami – mówił Knap.





Redaktor tvp.info przypomniał, że to nie pierwszy raz, kiedy Tusk wykorzystuje ludzkie tragedie do uprawiania polityki. – To nie jest pierwszy przypadek. Przypomnijmy sobie dramatyczną sytuację dziecka z Częstochowy, Kamilka. Tu również Donald Tusk obarczył odpowiedzialnością rząd Zjednoczonej Prawicy. Zapomniał wtedy wspomnieć, atakując przeciwników politycznych, że to sąd nie zgodził się wcześniej na rodzinę zastępczą – przypomniał Knap.

Prorosyjska polityka Donalda Tuska

Knap zwrócił uwagę, że lider PO wykorzystuje bieżące sytuacje, żeby unikać odpowiedzi na palące pytania, m.in. te dotyczące jego polityki zagranicznej z czasów, kiedy był premierem.





– Unika odpowiedzi na najważniejsze pytania, które są mu stawiane. Lider PO całkowicie milczy na temat systematycznie ujawnianych w serialu „Reset” dokumentów, które ukazują jego prorosyjską politykę. Nie tłumaczy się z konkretnych rozmów z Władimirem Putinem czy prezydentem Bushem; nie tłumaczy dlaczego tarcza antyrakietowa nie została uruchomiona; dlaczego pewne fakty były ukrywane przed prezydentem Lechem Kaczyńskim; dlaczego rozdzielono wizyty w Smoleńsku, czyli spełniono żądanie Putina, a o czym także nie poinformowano prezydenta Kaczyńskiego – wyliczał redaktor tvp.info.