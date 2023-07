Ostre słowa izraelskiego ministra: Prokurator generalna najbardziej niebezpieczną osobą w kraju

Minister współpracy regionalnej Dawid Amsalem oświadczył w środę, że prokurator generalna tego kraju Gali Baharaw-Miara jest „najbardziej niebezpieczną osobą” w Izraelu i stanowi zagrożenie dla demokracji. Eskalacja konfliktu ma miejsce przed głosowaniami w Knesecie, który w przyszłym tygodniu zdecyduje o najważniejszym elemencie kontrowersyjnej reformy sądownictwa.

Czytaj także: Netanjahu odroczył reformę wymiaru sprawiedliwości, by uniknąć „wojny domowej”





Amsalem, który jest ministrem z ramienia partii Likud premiera Beniamina Netanjahu, wygłosił te uwagi podczas przemówienia w sali plenarnej Knesetu, krytykując prokurator Baharaw-Miarę za to, co określił jako apatię wobec łamania prawa przez protestujących przeciwko kontrowersyjnemu planowi rządu dotyczącemu reformy sądownictwa.





Minister odniósł się do powszechnego „chaosu” dzień wcześniej, kiedy protestujący zablokowali drogi i zakłócili połączenia kolejowe, podczas gdy prokurator generalna „niczego nie widzi”.





– Moim zdaniem jest ona obecnie najbardziej niebezpieczną osobą w kraju – powiedział Amsalem. – W praktyce w IDF (Siły Obronne Izraela) trwa bunt, a prokurator generalna tego nie widzi i nie słyszy – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Amsalem odniósł się do rosnącej liczby rezerwistów, którzy grożą zaprzestaniem stawiania się do służby, jeśli proces legislacyjny będzie kontynuowany. „Times of Israel” pisze, że w środę niesprecyzowana liczba rezerwistów miała zgromadzić się przed kwaterą główną wojska, ogłaszając zawieszenie ochotniczej służby i twierdząc, że rządowe plany reformy sądownictwa zmieniają kraj w „dyktaturę”.

Narodowy Dzień Oporu w Izraelu. Są zatrzymani Izraelczycy we wtorek wyszli po raz kolejny na ulice, by zaprotestować przeciwko reformie sądownictwa forsowanej przez rząd premiera Beniamina... zobacz więcej

Z kolei we wtorek ponad 160 rezerwistów pełniących ważne funkcje w Izraelskich Siłach Powietrznych oświadczyło, że zawiesza swoją dobrowolną służbę ze skutkiem natychmiastowym. Połowa pilotów wojskowych w Izraelu to żołnierze rezerwy, a ich absencja jest postrzegana jako obciążenie dla obronności kraju.





Spór, który od pół roku wywołuje gwałtowne protesty w Izraelu, wkracza w kluczową fazę.





Pod koniec miesiąca Kneset udaje się na letnią przerwę, a rząd Netanjahu chce do tego czasu przeforsować zasadniczy element reformy, dotyczący ograniczenia uprawnień Sądu Najwyższego, który może uchylać decyzje rządu, gdy uzna je za „nieracjonalne”.





„Nieracjonalna” decyzja jest definiowana jako taka, która nieproporcjonalnie koncentruje się na interesach politycznych bez wystarczającego uwzględnienia interesu społecznego i jego ochrony. W marcu po eskalacji protestów Netanjahu wstrzymał prace nad reformą i rozpoczął negocjację z opozycją, których gospodarzem był prezydent Izraela Icchak Herzog, ale rozmowy te zakończyły się fiaskiem w czerwcu, po czym koalicja rządząca wznowiła prace legislacyjne.





Opozycja twierdzi, że zmiany stanowią zagrożenie dla demokracji. Netanjahu broni reform, uważając, że wymiar sprawiedliwości dysponuje nadmierną władzą.





Zobacz również: Ogromne protesty w Izraelu. Policja użyła armatek wodnych, by wyprzeć demonstrantów spod domu premiera