Szef gabinetu J. Kaczyńskiego o postawie PO i TVN ws. pani Joanny: Niezwykle obrzydliwe

PO razem z TVN prowadzi kampanię opierająca się na kłamstwie i tragedii ludzkiej; to niezwykle obrzydliwe, by podchodzić do tego w ten sposób. My do kampanii nie będziemy podchodzić w ten sposób – powiedział w TV Republika Michał Moskal, szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Moskal został w środę w TV Republika zapytany o sprawę przedstawioną we wtorkowym reportażu „Faktów” TVN 24. Materiał dotyczył działań policjantów w jednym z krakowskich szpitali wobec kobiety, która trafiła na tamtejszy SOR po zażyciu tabletki poronnej; jak zapewniała – kupiła ją sama w internecie.





Według policji w sprawie istniało podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła. Komenda Główna Policji przekazała, że „interwencja Policji nastąpiła po zawiadomieniu służb przez lekarza psychiatrę o możliwej próbie samobójczej jego pacjentki i przyjęciu przez nią substancji niewiadomego pochodzenia”.





Moskal, nawiązując w TV Republika do tej sprawy, powiedział, że „tu trzeba rozdzielić dwie rzeczy – jedna to rzeczywista tragedia, która się wydarzyła, i postępowania, które w związku z tym są prowadzone”. – Nie chciałbym wchodzić w szczegóły tych strasznych historii – niestety czasami te tragedie się przydarzają i trzeba dać ludziom prawo do tego, żeby były wyjaśniane przez odpowiednie służby – stwierdził.





– Ale z drugiej strony ta kampania, którą prowadzi PO – to nie jest pierwszy raz, kiedy to się zdarza. PO i można powiedzieć jej koalicjant, czyli TVN, prowadzą kampanię opierającą się na kłamstwie i tragedii ludzkiej. Bardzo często te dwie rzeczy w tej kampanii się mieszają. To jest niezwykle obrzydliwe, żeby do tego podchodzić w ten sposób, a mieliśmy już na przestrzeni tego roku sytuacje, gdzie powtarzali ten sam manewr w innych sytuacjach, które okazywały się po czasie nieprawdziwe – mówił Moskal.





Polityk PiS zadeklarował: „My nie będziemy podchodzić do kampanii w ten sposób; nie będziemy na to reagować i zderzać się na tym polu”. – Są pewne granice, których każda partia polityczna w Polsce nie powinna przekraczać. Oni niestety to robią regularnie, my się do tego poziomu nie zamierzamy zniżać – podkreślił.





W związku z materiałem „Faktów" konferencję prasową w środę zwołał lider PO Donald Tusk. Mówił w jej trakcie, że pani Joanna została w szpitalu „otoczona przez policję, przy współpracy z prokuratorem, upokarzana”. – Poniżano jej godność, zabrano jej własność, telefon, laptop. To wszystko działo się w gabinecie ginekologicznym – podkreślił.





– Ten wstrząsający obraz to jest coś więcej niż kolejny dramat Polki w państwie rządzonym przez PiS. Wszyscy pamiętamy te tragiczne zdarzenia związane z agresywną, opresyjną obecnością PiS, partii rządzącej, funkcjonariuszy, prokuratury w miejscach, w których powinna być pacjentka, lekarz, rodzina, nikt więcej – powiedział Tusk.