Liga Mistrzów. Raków Częstochowa poznał rywala w kolejnej rundzie!

Raków Częstochowa stoi przed ogromnym wyzwaniem w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, bo mistrz Polski zmierzy się z Karabachem Agdam. Zespół z Azerbejdżanu pewnie wygrał oba mecze z Lincoln Red Imps.

Polski zespół zapewnił sobie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów we wtorek. Podopieczni Dawida Szwargi pewnie pokonali Florę Tallinn 3:0. Rywalem Medalików w kolejnej rundzie będzie Karabach Agdam. Zespół z Azerbejdżanu pokonał w środę Lincoln Red Imps z Gibraltaru 4:0 w rewanżowym meczu 1. rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów





11-krotny mistrz Azerbejdżanu to dobrze znany i wyjątkowo niewygodny dla polskich drużyn przeciwnik. W sezonie 2010/2011 w eliminacjach Ligi Europy wyeliminował Wisłę Kraków, trzy lata później Piasta Gliwice, by wreszcie w sezonie 2020/2021 w decydującym spotkaniu o awansie do fazy grupowej tych rozgrywek pokonać w Warszawie Legię 3:0. Z kolei przed rokiem już w 1. rundzie zamknął drzwi do Champions League Lechowi Poznań – w Polsce co prawda Kolejorz wygrał 1:0, ale w rewanżu było 1:5.





Łącznie z siedmiu potyczek z tym rywalem polskie drużyny wygrały tylko dwie i nigdy nie przeszły do następnego etapu zmagań. Spotkania 2. rundy eliminacji rozegrane zostaną 26 lipca w Częstochowie (godz. 20.15) i 1 lub 2 sierpnia w Baku.