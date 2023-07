Minister Tajani: Komisja Europejska nie jest ewangelią

Komisja Europejska nie jest ewangelią – powiedział szef włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Antonio Tajani w wywiadzie dla belgijskiego dziennika „Le Soir”. Według niego, niektóre decyzje podejmowane w Brukseli stwarzają problemy społeczne. Jak zaznaczył włoski minister, KE daje propozycje, a „następnie otwiera się debata polityczna, bo to jest demokracja”.

Minister Antonio Tajani w wywiadzie opublikowanym pod koniec czerwca na łamach „Le Soir” przypomniał, że blisko przez 30 lat pełnił różne funkcje w Brukseli. Był on m.in. wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej (2008–2010, 2010–2014), wiceprzewodniczącym PE (2014–2017), przewodniczącym Parlamentu Europejskiego (2017–2019), komisarzem unijnym. Niedawno Tajani został następcą Silvio Berlusconiego, obejmując stanowisko szefa partii Forza Italia.





„Podniesienie stóp procentowych jest błędem”

„Nikt nie może wątpić w fakt, że jestem wielkim zwolennikiem Unii Europejskiej, a to oznacza także uczestniczenie w debacie. Przykładowo uważam, że gdy Europejski Bank Centralny ogłasza kolejne podniesienie stóp procentowych, to popełnia błąd. Jest to trzęsienie ziemi dla przedsiębiorstw i grozi to zablokowaniem realnej gospodarki” – wskazał szef włoskiego MSZ w rządzie Giorgii Meloni.

Jak wyjaśnił, nie podważa niezależności EBC, ale nie zgadza się z decyzjami tego banku.

Tajani: Nie podzielam propozycji KE ws. zmian klimatycznych

„Inny przykład: w debacie politycznej możemy powiedzieć, że nie podzielamy propozycji KE w sprawie zmian klimatycznych. Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans ma wizję dość ideologiczną, podczas gdy moja jest raczej pragmatyczna” – mówił Tajani.

Timmermans jest też komisarzem ds. Europejskiego Zielonego Ładu oraz pomysłodawcą projektu o odtwarzaniu przyrody. Jego zdaniem należy przejść na odnawialne źródła energii oraz – jak mówił w marcu 2022 r. – trzeba „zażegnać śmiertelne niebezpieczeństwo, przed którym stoimy – czyli kryzys klimatyczny”.

„Stanowisko Komisji Europejskiej nie jest ewangelią. To, co pochodzi z KE, to są propozycje. Następnie otwiera się debata polityczna, to jest demokracja” – podkreślił włoski minister.

„Ja myślę o osobach, o pracownikach, o tych, którzy są zależni od wyborów europejskich. Gdy Komisja podejmuje decyzje, które stwarzają problemy społeczne, kto będzie rozmawiać z tymi osobami? Komisja Europejska? Ci, którzy studiowali w Brugii (miasto w północno-zachodniej Belgii) i pracują w biurach Brukseli?” – dodał.

Czym jest Fit for 55?



W kwietniu br. PE przyjął kluczowe dyrektywy i rozporządzenia z pakietu Fit for 55, które są konkretnymi aktami prawnymi ukierunkowanymi na ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. (w porównaniu z 1990 r.) i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet Fit for 55 przygotowywany jest zaś przez Komisję.

Decyzje i zobowiązania zawarte w pakiecie mogą znacząco wpłynąć na codzienność Europejczyków i obciążyć ich kieszeń. Te akty prawne przewidują m.in. zakaz sprzedaży nowych samochodów o napędzie spalinowym po 2035 r.; zmiany systemu handlu emisjami (ETS), po których sektory już objęte ETS mają do 2030 r. obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych o 62 proc. w porównaniu z poziomem w roku 2005; stopniowe wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji w latach 2026–2034; powstanie odrębnego systemu ETS II dla paliw, które wykorzystuje się w transporcie drogowym i do ogrzewania budynków w 2027 r.; powstanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), polegającego na tym, że importerzy takich towarów, jak: żelazo, stal, cement, aluminium, nawozy, elektryczność i wodór, będą musieli zapłacić różnicę pomiędzy opłatą emisyjną w kraju produkcji a ceną uprawnień do emisji w unijnym ETS; znaczne ograniczenie emisji metanu przez przemysł wydobywczy i rolnictwo.

Wybory do PE

Szef włoskiego MSZ został też zapytany przez „Le Soir” o przyszłoroczne wybory do PE. „Naturalnie wszystko będzie zależało od wyborców. W 2017 r. zostałem wybrany na przewodniczącego europarlamentu w następstwie umowy między Europejską Partią Ludową, konserwatystami (których członkiem jest Giorgia Meloni, i którzy różnią się od nacjonalistów Marine Le Pen, z którymi nie podzielamy tych samych wartości) oraz liberałami” – powiedział Tajani.

„Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłym roku, ale ta koalicja wydaje mi się spójna” – dodał.