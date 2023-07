„Druga armia świata”. Co jeszcze Prigożyn obiecuje Białorusi?

Po nieudanym puczu wagnerowców Jewgienij Prigożyn opuścił Rosję i skorzystał z gościnności białoruskiego dyktatora. Od tego czasu w mediach pojawiały się spekulacje na jego temat, niektórzy twierdzili nawet, że już nie żyje. W końcu zbuntowany „kucharz Putina” miał zabrać głos i wystąpić przed swoimi najemnikami. Stwierdził, że „to, co dzieje się teraz na froncie, to hańba, w której nie powinniśmy brać udziału” i zapowiedział, że teraz jego ludzie będą zajmować się szkoleniem białoruskiej armii i uczynią z niej „drugą armię świata”.

„Jewgienij Prigożyn, który stoi na czele prywatnej firmy wojskowej tzw. Grupy Wagnera, powiedział najemnikom, że będą zajmować się szkoleniem białoruskiej armii” – pisze w środę portal Ukrainska Prawda. „Prigożyn rzekomo wystąpił przed najemnikami, którzy przyjechali na Białoruś” – podaje serwis, powołując się na kanały w Telegramie związane z Grupą Wagnera.





Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Prigożyn powiedział, że „to, co dzieje się teraz na froncie, to hańba, w której nie powinniśmy brać udziału”. Jak dodał, podjęto decyzję, że „przez jakiś czas” najemnicy będą przebywać na Białorusi. Zapowiedział, że w tym czasie najemnicy zrobią z białoruskiej armii „drugą armię świata”, a „jak będzie potrzeba, to się za nią wstawią”.





Białoruska redakcja Radia Swoboda podała w środę, że na terytorium obozu polowego najemników koło miejscowości Osipowicze zaobserwowano ok. 500 jednostek sprzętu, w tym samochody osobowe, ciężarówki i autobusy. Na zdjęciu satelitarnym przeanalizowanym przez dziennikarzy nie widać ciężkiego sprzętu wojskowego.





Od 11 lipca na Białoruś przybyło sześć kolumn pojazdów najemników Wagnera.





Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że najemnicy w liczbie około 8 tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana baza we wsi Cel – była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.