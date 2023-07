Wymioty, bóle brzucha, gorączka. Jak nie dać się zatruciom podczas urlopu?

Każdego roku w wakacje sanepid rejestruje wiele ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. Wśród przyczyn są bakterie salmonelli i norowirusy. Jak się przed nimi strzec, by nie popsuły nam wyczekiwanego urlopu?

Wysoka temperatura sprzyja szybkiemu rozwojowi drobnoustrojów i psuciu się żywności. Dlatego też na czas wakacji przypada okres wzmożonej pracy inspektorów sanepidu. W Polsce wśród głównych przyczyn zatruć pokarmowych nadal najczęstszą jest zakażenie pałeczkami jelitowymi salmonelli. W 2021 roku potwierdzono 8269 zachorowań wywołanych tą bakterią. Ale nie tylko ona czyha na samopoczucie urlopowiczów.





Podczas ubiegłorocznych wakacji w województwie pomorskim zarejestrowano 21 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową, których czynnikami etiologicznymi były oprócz salmonelli także norowirusy. To rodzaj wirusów, które są częstą przyczyną występowania nieżytu żołądka i jelit. Żniwo zbierają w zamkniętych środowiskach, między innymi w szpitalach, domach opieki, przedszkolach, ale też w wakacyjnych kurortach, bo – jak wyjaśnia sanepid – to „wirusy o wybitnie małej dawce zakażającej”. Powodują nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunkę oraz gorączkę. Złe samopoczucie trwa zwykle od 24 do 60 godzin.

Norowirusy lubią skupiska ludzkie





Norowirusy także w tym roku psują już wypoczynek niektórym letnikom. Z danych, które portal tvp.info otrzymał z gdańskiego sanepidu, wynika, że od początku tegorocznych wakacji zgłoszono do tamtejszej Państwowej Inspekcji Sanitarnej dwa zbiorowe zatrucia pokarmowe, zlokalizowane w większej grupie. „Jedno dotyczy osób wypoczywających w domu wczasowym, drugie wystąpiło wśród dzieci w przedszkolu. W obu przypadkach istnieje podejrzenie, że były to zatrucia norowirusami. Zachorowania przebiegały w sposób łagodny, bez hospitalizacji”. W sumie w 2021 roku odnotowano 7173 przypadków.

Katarzyna Waluszko, kierownik Działu Nadzoru Sanitarnego w pomorskim sanepidzie, wskazuje w rozmowie z portalem tvp.info, że aby zapobiegać występowaniu chorób przenoszonych drogą pokarmową, należy zawsze:





- utrzymywać czystość rąk przed przygotowaniem i spożywaniem żywności oraz miejsc, w których przygotowywane są posiłki;

- nie przechowywać żywności poza lodówką;

- sprawdzać terminy przydatności do spożycia produktów fabrycznie zamkniętych, a po otwarciu spożyć je możliwie jak najszybciej;

- do mycia żywności (owoców, warzyw) używać bezpiecznej wody;

- poddawać żywność obróbce termicznej.

Złe samopoczucie wywołane norowirusami trwa zwykle od 24 do 60 godzin (fot. Shutterstock)

Podkreśla także, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów ze strony przewodu pokarmowego należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza w celu uzyskania porady. – O podjęciu leczenia każdorazowo decyduje lekarz – wskazuje.

Kontrolerzy w lodziarni

Aby trzymać rękę na pulsie, inspektorzy sanitarni przeprowadzają kontrole sanitarne. Od początku roku pomorski sanepid wkroczył już do akcji 143 razy, kontrolując lokale z automatami do lodów. W 35 z nich stwierdzono nieprawidłowości – podał rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zbigniew Zawadzki.





Przyczyną problemów były „brak higieny osobistej pracowników, brak lub nieprawidłowe wyniki badań lodów z produkcji próbnej, brak wyniku badania wody, żywność po upływie terminu przydatności do spożycia, brak opracowanej procedury mycia i dezynfekcji urządzenia oraz procedur opartych na zasadach systemu HACCP, brak szkoleń pracowników”.





W jednym przypadku stwierdzono wiele naruszeń wymagań higienicznych, które spowodowały, że przedsiębiorca wstrzymał produkcję lodów.

Kontrole obozów dla dzieci

Sześć mandatów na łącznie 1,5 tys. zł nałożyli z kolei inspektorzy sanepidu po kontroli miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży na Lubelszczyźnie, w których przebywało ponad 5 tys. osób. Wśród nieprawidłowości stwierdzono między innymi zły stan pomieszczeń, brudne sanitariaty i obecność moli w magazynach spożywczych.

Rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie Agnieszka Dados wyjaśniła, że od początku wakacji przeprowadzono 280 kontroli. – W 15 obiektach stwierdzono różne nieprawidłowości. Na przykład zauważono, że niektóre pomieszczenia były w złym stanie, sanitariaty były brudne, a sprzęt i powierzchnie robocze, używane do przygotowywania posiłków, również nie spełniały wymogów sanitarnych. Dodatkowo nie pobierano próbek posiłków dostarczanych na półkolonie. W magazynach środków spożywczych odkryto obecność moli spożywczych, a w urządzeniach chłodniczych nie było odpowiedniej segregacji żywności – wymieniła rzeczniczka.





Poradnik sanepidu

Aby przypomnieć, jak unikać niechcianych perturbacji żołądkowych, Główny Inspektorat Sanitarny przygotował poradnik.





Podkreślono w nim, że przed zakupami warto przygotować listę zakupów. Należy też sprawdzić warunki przechowywania i termin przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości. Tu na szczególna uwagę zasługują: mięso, ryby, nabiał i przetwory z jaj.





Jeśli na dworze panuje upał, a do domu mamy ponadtrzydziestominutową drogę, warto do transportu newralgicznych produktów użyć torby z izolacją lub chłodzącej. A gdy już dotrzemy do domu, nie odkładajmy na później rozpakowywania zakupów.





Gotowanie i przechowywanie





„Przygotuj stanowisko pracy oraz zadbaj o higienę osobistą. Myj ręce tak często, jak to możliwe, w szczególności przed rozpoczęciem pracy oraz przed kontaktem z żywnością i po nim, zwłaszcza z surowymi jajami, mięsem czy owocami morza, utrzymuj w czystości sprzęt oraz powierzchnie robocze kuchni, usuń z nich zbędne przedmioty” – wskazano w poradniku.





Podkreślono w nim, że do przygotowywania potraw z mięsa, owoców morza i jaj powinno się używać oddzielnych desek czy noży, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia produktów. Z tego samego powodu nie zaleca się mycia surowego mięsa przed obróbką termiczną.





GIS podkreśla, że właściwa obróbka termiczna zabija większość niebezpiecznych mikroorganizmów, ale temperatura musi osiągnąć poziom powyżej 70 stopni Celsjusza.





A już przygotowanych dań nie należy pozostawiać w temperaturze otoczenia przez okres dłuższy niż dwie godziny. Na szczególne traktowania zasługują dania podawane na surowo lub półsurowo, jak na przykład tatar czy sushi, i na produkty takie, jak krem w ciastach czy bita śmietana.





Przechowując produkty, należy oddzielić żywność surową od ugotowanej. „W lodówce ugotowaną żywność przechowuje się nad surową, aby zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego” – wskazano.





„Pamiętaj, że ujemne temperatury skutecznie ograniczają rozwój mikroorganizmów, jednak nie hamują zachodzących zmian chemicznych czy fizycznych – jeśli mrozisz lub ofiarowujesz żywność, zawsze zaznacz na opakowaniu datę przygotowania i/lub zamrożenia” – przypomniał GIS.