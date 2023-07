Ukradli złoty skarb z muzeum w Górnej Bawarii. Podejrzani w rękach policji

Śledczy zatrzymali czterech podejrzanych o dokonanie kradzieży złotego skarbu z muzeum w Manching w Górnej Bawarii. Zatrzymań dokonano w rejonie Schwerina w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. „Celtycki skarb” został skradziony z muzeum Celtów i Rzymian w listopadzie. Jest wart miliony euro.

Jak pisze w środę agencja dpa, „podczas śledztwa przypuszczalnie zabezpieczono również część złotego skarbu”.





Wartość kolekcjonerska 483 złotych monet pochodzących z około 100 roku p.n.e. i ważących łącznie około 4 kg sięga kilku milionów euro.





Złoty skarb skradziony w Manching to największe celtyckie znalezisko złota XX wieku. Został on odkryty latem 1999 roku podczas wykopalisk w rejonie Manching. Celtycka osada, tak zwane oppidum Manching, jest przez Bawarski Urząd Ochrony Zabytków zaliczana do najważniejszych zabytków archeologicznych na północ od Alp.





„Utrata skarbu Celtów to katastrofa, złote monety jako dowód naszej historii są niezastąpione” – mówił w listopadzie minister sztuki Bawarii Markus Blume.