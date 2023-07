Felix Gall wygrał 17. etap Tour de France. Jonas Vingegaard niemal pewny trofeum

Felix Gall z grupy AG2R Citroen wygrał 17. etap kolarskiego wyścigu Tour de France z Saint Gervais do Courchevel. Czwarty był lider Duńczyk Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), który o kolejnych kilka minut powiększył przewagę nad Słoweńcem Tadejem Pogacarem (UAE Team Emirates).

Losy etapu rozstrzygnęły się na podjeździe na Col de la Loze na kilka kilometrów przed metą. Na samotny atak zdecydował się Gall i odniósł życiowy sukces, zostając czwartym austriackim zwycięzcą etapu Tour de France.





Vingegaard tym razem uplasował się tuż za podium, ale do 7.35 powiększył przewagę nad Pogacarem, który po wtorkowej „klęsce” w jeździe na czas także w środę miał gorszy dzień i stracił do zwycięzcy 7.37. To praktycznie rozstrzyga losy końcowego zwycięstwa w TdF.





W środę aktywnie jechali Polacy. Rafał Majka (UAE Team Emirates) zajął ósme miejsce, a Michał Kwiatkowski (Ineos Grenadiers) był 18.





Do zakończenia TdF pozostały cztery etapy, ale jeszcze tylko przedostatni ma górski charakter. W tej sytuacji niemal pewny drugiego z rzędu zwycięstwa może być pewny Vingegaard. Jego grupa poinformowała, że Duńczyk w ostatnich dwóch dniach był czterokrotnie poddany kontroli antydopingowej, w tym na godzinę przed startem środowego etapu.





Wyścig zakończy się w niedzielę tradycyjnie na Polach Elizejskich.