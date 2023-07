Polska sekcja Radia Watykańskiego ma nowego szefa

Szefem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego i portalu Vatican News został dotychczasowy dyrektor Biura ds. Komunikacji Zagranicznej Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. W latach 2015–2020 pełnił funkcję rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. W Radiu Watykańskim zastąpił jezuitę ks. Krzysztofa Ołdakowskiego.

„Praca w Radiu Watykański i portalu Vatican News to nowe wyzwanie i kolejna odpowiedzialność na mojej drodze duszpastersko-medialnej. Dziękuję za zaufanie Stolicy Apostolskiej. Media watykańskie docierają do milionów odbiorców na całym świecie, w ostatnich latach, zgodnie z decyzjami Papieża Franciszka, obrały nowe kierunki komunikacji dostosowane do współczesnych potrzeb i trendów medialnych. Moim zadaniem będzie kontynuacja tej ścieżki oraz budowanie nowych możliwości z wykorzystaniem nowych technologii” – powiedział ks. Rytel-Andrianik, cytowany przez portal Vatican News.





Ks. Paweł Rytel-Andrianik jest duchownym diecezji drohiczyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001 r. Studiował na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie oraz na Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, gdzie uzyskał tytuł doktora. Jest również doktorem Uniwersytetu w Oksfordzie. Studiował także w Jerozolimie na Uniwersytecie Hebrajskim, Hebrew Union College i na École biblique et archéologique française.





W 2012 r. został profesorem Pisma Świętego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W latach 2013–2015 był zastępcą redaktora naczelnego tygodnika katolickiego „Niedziela” ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu.