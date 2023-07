Jest umowa na budowę sztucznego półwyspu przy elektrowni jądrowej nad morzem

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i Urząd Morski w Gdyni podpisały we wtorek umowę na budowę finansowanej z budżetu państwa ok. 1000-metrowej konstrukcji morskiej do rozładunku przy planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Rząd przeznaczył na ten cel 900 mln zł.

Na mocy umowy Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni będzie odpowiedzialny za zdobycie odpowiednich zgód, a następnie budowę MOLF – konstrukcji do rozładunku przewożonych drogą morską elementów. Dzięki temu największe elementy elektrowni będą mogły być dostarczone drogą morską. Będą to np. 700-tonowe wytwornice pary czy 300-tonowe zbiorniki reaktora – wyjaśnił podczas uroczystości podpisania umowy p.o. prezesa PEJ Łukasz Młynarkiewicz. Dzięki temu nie będą one musiały być transportowane drogą lądową, co powodowałoby liczne komplikacje - dodał.





Ponad 4,7 mld złotych na infrastrukturę





Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w latach 2023-2029 z budżetu państwa sfinansowana ma być budowa infrastruktury towarzyszącej projektowi jądrowemu na Pomorzu; uchwała przewiduje finansowanie w wysokości 4,762 mld zł. Budowa MOLF ma pochłonąć 907 mln zł. GDDKiA za 1,026 mld zł ma zbudować ok. 35 km drogi krajowej, łączącej drogę ekspresową S6 z elektrownią, w tym ok. 10 km między lokalizacją a drogą wojewódzką 213, oraz ok. 25 km między S6 a DW213. Z kolei PKP PLK za 2,829 mld zł ma przebudować i zbudować ok. 95 km linii kolejowej. Chodzi o modernizację odcinków Lębork – Łeba i Wejherowo – Garczegorze, oraz budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa do elektrowni jądrowej, ewentualnie przedłużonej do istniejącej linii kolejowej Lębork-Łeba.