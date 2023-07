Awantura na konferencji PO o „tłustych kotach PiS”: Czy Tusk ujawni swoje dochody?

Posłowie Platformy Obywatelskiej zwołali konferencję prasową w ramach akcji „Śladami tłustych kotów PiS”, skupiając się na zarobkach Daniela Obajtka i Janusza Kowalskiego. Gdy jednak na konferencji pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek i Janusz Kowalski oraz wiceszef MAP Andrzej Śliwka, doszło do ostrej wymiany zdań. „Gdy przypominamy, jak nominaci PO drenowali spółki skarbu państwa i mówimy o ich milionowych zarobkach, kiedy spółki szorowały po finansowym dnie, politycy PO uciekają z konferencji. Prawda boli” – skomentował w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W środę w Warszawie politycy PO zorganizowali serię konferencji prasowych w ramach akcji „Śladami tłustych kotów PiS”. Pierwsza z nich z udziałem Andrzeja Domańskiego, Arkadiusza Myrchy, Andrzeja Miszalskiego dotyczyła zarobków prezesa Orlenu Daniela Obajtka i wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego.





Arkadiusz Myrcha mówił, że celem akcji jest pokazanie, jak „polityczni nominaci, maszynki do wyciągania publicznych pieniędzy” wpływają każdego dnia na życie Polaków. – Przecież oni tych pieniędzy nie zarabiają w jakichś wymyślonych firmach. Oni te setki milionów wyciągają w największych polskich spółkach budowanych przez dziesiątki lat – mówił poseł, wskazując na kartonowe postaci Obajtka i Kowalskiego.





Zaznaczył, że konferencja zwołana została przed jedną z warszawskich stacji Orlen, ponieważ jest to – jak wskazał – „największy symbol tych »tłustych kotów«, którymi są pan Obajtek i pan Kowalski”.





Konferencję przerwali rzecznik PiS Rafał Bochenek oraz wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, którzy zaprezentowali kartonowe postaci oskarżonego o korupcję ministra infrastruktury za rządów PO Sławomira Nowaka i b. ministra zdrowia Sławomira Neumanna, który usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień.









Kowalski ujawnia swoje dochody. Czy Tusk ujawni swoje?





Andrzej Miszalski analizował zarobki Daniela Obajtka, podkreślając, że w trakcie pracy w Orlenie zarobił on ponad 7 mln zł. – To nie są jedyne pieniądze, które zarobił. To historia jak Nikosia Dyzmy. Daniel Obajtek zaczynał jako wójt Pcimia. Zarabiał 200 tys. zł, ale dziwnym trafem jego majątek rósł w tym czasie dużo bardziej, niż wskazywałaby na to jego pensja. Jak wykazała prokuratura, z tylnego siedzenia zarządzał firmą Energa. Po jakimś czasie dostał oficjalne udziały, które wzrosły z 20 tys. do 2 mln. Firma pozyskiwała też dotacje, które w sumie wyniosły ponad 30 mln zł – zauważył poseł.





Jego słowa przerwała ostra wymiana zdań między politykami PO i PiS. – Spółki skarbu państwa za czasów rządów PO jechały na gigantycznych stratach – mówił rzecznik PiS. – Jeżeli chcecie zorganizujcie sobie swoją konferencję – odpowiadał Myrcha. – To, co padło na tej konferencji, jest nieprawdą – próbował kontynuować Bochenek, ale przerwały mu krzyki pozostałych uczestników konferencji.





– W przeciwieństwie do Donalda Tuska, który boi się ujawnić PIT, ja jestem w stanie zrobić to już dziś. Donald Tusk ukrywa swoje dochody, ukrywa, ile zarobił w Brukseli i jaką ma emeryturę. Czy Tusk ujawni swoje dochody? – krzyczał do posłów PO Kowalski i dodał: „Teraz powiem ile zarobiłem zgodnie z moim PIT-em, a nie waszymi kłamstwami”.





– W 2016 roku na moim PIT przed opodatkowaniem było 908 tys. 608 zł. W 2017 r. było to 570 tys. 103 zł. Z kolei w 2018 roku 420 tys. Kiedy Donald Tusk, najtłustszy kot Platformy Obywatelskiej, ujawni swój PIT? – pytał Kowalski. – Opowiedzcie też o Sławomirze Nowaku – wtórował mu Bochenek.









Odpowiedź Orlenu





Myrcha, zwracając się do Kowalskiego i Bochenka, stwierdził, że wypadli „żałośnie i żenująco”. – Z czego się śmiejesz? Ujawnijcie miliony Tuska. Czy śmiejesz się z rolników, którzy mają 1500 zł emerytury? Jak wam nie wstyd! – krzyczał Kowalski.





Rzecznik PiS zaapelował do wszystkich Polaków o wzięcie udziału w wyborach. – Jeśli PO dojdzie do władzy, dojdzie do rozbioru polskiego majątku narodowego. My do tego nie dopuścimy. Dlatego tak ważne jest to, by wziąć udział w wyborach parlamentarnych i wyeliminować polityków PO z życia publicznego przez głosowanie w demokratycznym procesie – podkreślił.

Joanna Zakrzewska, dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej w Orlenie, stwierdziła, że przedstawione na konferencji PO informacje są nieprawdziwe.





– W Polsce jest prawie 8 tys. stacji, z czego ponad 2 tys. należy do grupy Orlen. Ceny na wszystkich stacjach są porównywalne, ponad to są jednymi z najniższych cen w Europie. To nieprawda, że mamy zbyt dużo obciążeń podatkowych, bo są one takie same jak w UE. Na ceny paliw wpływają też logistyka, koszty wytworzenia produktu, koszty pracy, dodatki do paliw. Dzięki prezesowi Danielowi Obajtkowi i bardzo dużemu zespołowi zaangażowanemu w proces fuzji mamy dziś jedno z największych przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Jesteśmy z tego dumni, bo dzięki temu możemy również wpływać na ceny gazu i ceny paliw – podkreśliła.





Odniosła się również do kwestii zarobków prezesa Orlenu. – Nie jest prawdą, że Daniel Obajtek zarabia najwięcej. Jacek Krawiec, który pełnił funkcję prezesa Orlenu w czasie rządów PO, zarobił ponad 21 mln zł – zaznaczyła.





Na koniec zaapelowała do wszystkich o sprawdzanie informacji podawanych na konferencjach prasowych. – Będziemy prostować wszystkie informacje dotyczące Orlenu, które pojawiają się na takich konferencjach jak ta dzisiejsza, zorganizowana przez panów z Platformy Obywatelskiej – mówiła.





Politycy PiS pojawili się też na dwóch innych konferencjach prasowych zorganizowanych w Warszawie przez KO: przed siedzibą Grupy Azoty i przed siedzibą PZU. Janusz Kowalski i Rafał Bochenek ostro polemizowali z posłami Michałem Krawczykiem, Michałem Szczerbą i Dariuszem Jońskim. Posłowie PiS zasłaniali uczestników konferencji kartonowymi wizerunkami byłych i obecnych polityków PO; próbowali odebrać posłom mikrofon. Podobne działania miały miejsce podczas konnej konferencji polityków PO przed spółką PZU.