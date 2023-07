Władze RPA odetchnęły. Putin jednak nie pojawi się na szczycie BRICS

Władimir Putin nie przyjedzie na zaplanowany na 22-24 sierpnia szczyt krajów BRICS w Johannesburgu „na mocy wzajemnego porozumienia” – poinformowało w środę biuro prezydenta RPA Cyrila Ramaphosy.

Rząd RPA obawiał się wcześniej, że w przypadku przybycia ściganego przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) Putina do kraju, będzie zmuszony go aresztować, do czego zobowiązał się jako członek Trybunału. Sugerowano jednak, że władze nie zdecydują się na taki krok.

Kto zamiast Putina? Jego nie aresztują

Zamiast Putina na sierpniowe spotkanie uda się szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Pierwotnie Kreml odrzucił propozycję południowoafrykańskich władz, by Ławrow stał na czele rosyjskiej delegacji.

Brazylia, Indie i Chiny nie zgodziły się wcześniej na propozycję zorganizowania szczytu w formule online, a Indie i Brazylia na jego przeniesienie do Chin.

Na sierpniowym szczycie będą obecni liderzy Brazylii, Indii, Chin i RPA – potwierdziło w środę biuro prezydenta. Do BRICS należą te cztery kraje oraz Rosja.

