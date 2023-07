„Myśli samobójcze, woń alkoholu i krzyki”. Krakowska policja odpowiada na materiał TVN24

Policjanci zastali zapłakaną, krzyczącą kobietę, od której była wyczuwalna woń alkoholu; z rozpytania wynikało, że od lat leczy się psychiatrycznie, tego dnia miała myśli samobójcze i jakiś czas temu zażyła medykamenty wywołujące poronienie – przekazała nam krakowska policja w oświadczeniu odnoszącym się do wydarzeń przedstawionych we wtorkowym materiale „Faktów” TVN24. Według policji istniało też podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła.

27 kwietnia do jednej z pacjentek krakowskiego szpitala została wezwana policja z powodu zażycia przez nią tabletki poronnej. W poruszający sposób przedstawiono historię pani Joanny jako ofiary przepisów aborcyjnych obowiązujących w Polsce. Niepodane w TVN fakty rzucają jednak nowe światło w tej sprawie.

W reakcji na opublikowany 18 lipca materiał krakowska policja przekazała swoje stanowisko.

„Chce odebrać sobie życie”. Lekarz pani Joanny powiadomił policję

„27 kwietnia br. na numer 112 zadzwonił lekarz psychiatra zgłaszając, że jego pacjentka dzwoniła do niego, że »dokonała aborcji« i »chce odebrać sobie życie«. Dyspozytor skierował do miejsca zamieszkania kobiety policję i pogotowie” – czytamy w komunikacie wydanym przez zespół prasowy komendy miejskiej w Krakowie.

Policjanci wskazują, że policjanci zastali „zapłakaną kobietę, która krzyczała, odpowiadała na pytania w sposób chaotyczny i wyczuwalna była od niej woń alkoholu”. Na miejscu pojawił się również zespół ratownictwa medycznego.

Zażyła tabletki poronne

Kobieta poinformowała, że od lat leczy się psychiatrycznie, tego dnia miała myśli samobójcze i zażyła medykamenty wywołujące poronienie. Przyznała, że zamówiła je przez internet, ale nie podała szczegółów transakcji zakupu. Zachodziło podejrzenie, że nie pochodzą one z legalnego źródła.

Pogotowie zabrało panią Joannę do Wojskowego Szpitala Klinicznego przy ul. Wrocławskiej celem dalszej konsultacji medycznej. Policjanci udzielili pomocy zespołowi ratownictwa medycznego udzielając asysty na czas przejazdu do szpitala – czytamy w stanowisku.

Dlaczego zabezpieczono telefon i laptop pacjentki?

Policja przekazała, że ponieważ było podejrzenie popełnienia przestępstwa w postaci udzielania kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży poprzez środki pochodzące z nielegalnego źródła, zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania zakupu tych środków (laptop, telefon).

Jednocześnie policjanci musieli sprawdzić, czy kobieta nie ma przy sobie środków pochodzących z niewiadomego źródła, które po zażyciu mogłyby zagrażać jej życiu.

Policja: W czynnościach brał udział żeński patrol

„Czynności należało przeprowadzić niezwłocznie, kobieta jednak nie chciała współpracować i nie chciała wydać dobrowolnie przedmiotów, o które prosili policjanci. W celach dowodowych został zabezpieczony laptop kobiety” – czytamy dalej.





„Policjanci starali się przeprowadzić te czynności w sposób niezakłócający pracy lekarzy, jednak z niewiadomych przyczyn spotkali się z dużymi utrudnieniami ze strony personelu medycznego, przez co policjanci nie mogli wykonywać czynności zgodnie z obowiązującymi procedurami. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że spotkali się z nieprzychylnym podejściem personelu medycznego, który ingerował w prowadzone czynności i rozmowy z kobietą” – wyjaśnia policja.







„W związku z tymi utrudnieniami oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zdecydował o wysłaniu do szpitala dodatkowego patrolu celem wsparcia w przeprowadzeniu czynności i rozmów wyjaśniających sytuację z pracownikami szpitala” – podaje dalej.

Lekarze zdecydowali o skierowaniu kobiety do szpitala im. Narutowicza przy ul. Prądnickiej. Podkom. Piotr Szpiech zaznacza, że i w tym przypadku policjanci również asystowali w transporcie załodze karetki.





„W placówce tej pojawił się także żeński patrol policji, aby nie naruszyć godności i intymności kobiety przy kontroli osobistej. W szpitalu tym zabezpieczono z kolei telefon kobiety, który wydała dobrowolnie” – dodaje.

Sprawa trafiła do prokuratury

Jak podała policja, zabezpieczenie telefonu i laptopa zostało protokolarnie udokumentowane. Było konieczne dla ustalenia źródła zakupywanego leku i zbadania, czy jego sprzedaż odbyła się legalnie (według art. 124 ustawy Prawo farmaceutyczne kto wprowadza do obrotu lub przechowuje w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy, nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

„W tej sprawie prowadzone jest śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza pod kątem art. 152 paragraf 2 kodeksu karnego, który mówi o tym, że kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Postępowanie prowadzone jest również pod kątem art. 151 kodeksu karnego stanowiącego, że kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kwalifikacja może być zmieniona w zależności od ustaleń postępowania” – przekazał policjant.

Głos zabrała Naczelna Izba Lekarska





„Wedle uzyskanych przez nas informacji służby zostały zawiadomione ws. podejrzenia próby samobójczej. Lekarz, który podejrzewa taką próbę ma obowiązek powiadomić odpowiednie służby by ratować zagrożone życie” – czytamy w oświadczeniu Naczelnej Izby Lekarskiej.



