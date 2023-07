Trump i Biden zdominowali sondaż. Demokraci mają duże zastrzeżenia

63 proc. wyborców Demokratów uważa, że Joe Biden jest za stary na urzędowanie w Białym Domu. Mimo to amerykański prezydent nie ma poważnego konkurenta w swojej partii – wynika z nowego sondażu Agencji Reutera i pracowni Ipsos. Także w gronie Republikanów lider jest tylko jeden: Donald Trump wyraźnie wyprzedza gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Co jeszcze o nastrojach w USA mówią rezultaty lipcowego badania?

Przed wyborami na jesieni 2024 r. partie muszą wyłonić swoich kandydatów w prawyborach. Donald Trump znów zamierza walczyć o Biały Dom. Były prezydent wyraźnie prowadzi w tym wyścigu, zostawiając pozostałych Republikanów daleko w tyle.





Najnowszy sondaż daje mu 43 proc. poparcia wśród Republikanów. Ron DeSantis, najgroźniejszy rywal, może liczyć tylko na 19 proc. Dalej są jeszcze Vivek Ramaswamy (9 proc.) i były wiceprezydent Mike Pence (7 proc.).

Trump czy Biden? Pytanie nadal aktualne

Gdyby Trump zmierzył się z prezydentem USA Joe Bidenem, który ubiega się o reelekcję, na Demokratę głos oddałoby 37 proc. Amerykanów, a na byłego prezydenta – 35 proc. To hipotetyczny scenariusz, ale – podobnie jak Trump w swojej partii – Biden nie ma poważnej konkurencji. Jego sztab będzie miał za to inne zmartwienia.

W wieku 80 lat Joe Biden jest najstarszym prezydentem w historii USA – i właśnie to martwi wielu Amerykanów. Nawet wśród Demokratów 63 proc. ankietowanych oceniło, że jest on zbyt stary, by pracować w rządzie (przeciwnego zdania jest 37 proc. badanych).

„Mimo to Biden prowadzi w wyścigu wśród Demokratów nawet wyraźniej niż Trump wśród Republikanów – z 63-proc. poparciem w porównaniu z 15 proc. dla aktywisty Roberta F. Kennedy'ego Jr.” – podsumowuje Agencja Reutera.

