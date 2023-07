Premier: Nasi poprzednicy mówili „nie ma pieniędzy”. My pokazaliśmy, że może być inaczej

Nasi poprzednicy mówili „nie ma pieniędzy i nie będzie”. My pokazaliśmy, że może być zupełnie inaczej, że rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej – powiedział w Makowie Podhalańskim premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z samorządowcami.

Morawiecki zarzucił, że w czasie rządów PO-PSL na lokalne inwestycje trzeba było czekać wiele lat. W jego ocenie, inwestycje ze środków z budżetu państwa nie były dostępne dla małych powiatów i gmin, bo ówczesne władze nie umiały rządzić i gospodarować.





– Oni nie byli dobrymi gospodarzami. Nie było pieniędzy na boiska, szkoły, na ścieżki rowerowe, drogi, na szpitale, remonty, na modernizację, fotowoltaikę, na żłobki, przedszkola, na chodniki, na bezpieczeństwo w ruchu drogowym – wyliczał premier.





– My wiemy, gdzie były te pieniądze, którymi podzieliliśmy się z Polakami – stwierdził. – Nie słuchajcie tych bzdur, że coś jest ukrywane. Eurostat, rynki finansowe nie pozwoliłyby ukryć nawet złotóweczki – zwrócił uwagę i zapewnił, że sektor finansów publicznych jest transparentny.





„Pokazaliśmy, że może być zupełnie inaczej"





Premier przypomniał popularne deklaracje poprzedników, że „nie ma pieniędzy i nie będzie”. – My pokazaliśmy, że rzeczywistość może wyglądać zupełnie inaczej – dodał.

Wezwał też samorządowców, niezależnie, czy są „z tego czy innego ugrupowania”, by popatrzyli „bardzo uczciwie, rzetelnie i solidnie na wydatki, kiedyś na cały budżet państw i sektor finansów publicznych”.





– W wolnej Polsce, lata 90. pamiętacie – zamykane zakłady pracy w waszych miejscowościach, wybite szyby w zakładach pracy też pamiętacie. Pierwsza fala balcerowiczowskiego bezrobocia, druga potem trzecia fala bezrobocia za Tuska. Rok 2013 – 2 mln 400 tys. ludzi bez pracy, 2 mln ludzi wypchanych za granicę na emigrację, i następne 2 mln na umowach śmieciowych za 3, za 4, za 5 zł na godzinę. To nie tak dawno – mówił Morawiecki.





„Kto jest dobrym gospodarzem?”





– Czym się różnił tamten czas od tego? Odpowiedzią na pytanie, kto jest dobrym gospodarzem – ocenił. I wskazał, że „to wszystko można wykazać twardą matematyką”.





– Skąd osiemdziesiąt kilka miliardów rocznie na politykę społeczną, kilkadziesiąt miliardów z budżetu państwa na drogi, na infrastrukturę, które wydajemy; skąd kolejne dodatkowe kilkadziesiąt miliardów złotych na Wojsko Polskie i jeszcze kolejne pięćdziesiąt kilka miliardów na obniżkę podatków? – pytał premier.





– Jak oni mówią: to z jednej kieszeni do drugiej. Nie, mówię to wyraźnie. Niech spróbuje któryś z ekonomistów, który sympatyzuje z opozycją, zakwestionować; zachęcam do tego, ponad 50 mld w ulgach podatkowych, przekazanych obywatelom – mówił szef rządu.