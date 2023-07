Kylie Minogue pojawi się w przedstawieniu z hitami z lat 80. Ale tylko jako hologram

Śłynną australijską wokalistkę będzie można niebawem zobaczyć w przedstawieniu „I Should Be So Lucky: Musical Stock Aitken Waterman”. W tym muzycznym show z hitami z lat 80. 55–letnia Kylie Minogue zagra specjalnie dla niej stworzoną postać. Artystka nie pojawi się jednak na scenie osobiście – widzowie zobaczą jej cyfrowego awatara.

W przedstawieniu „I Should Be So Lucky: Musical Stock Aitken Waterman” będzie można usłyszeć piosenki skomponowane przez wymienionych w tytule artystów – Micke'a Stocka, Matta Aitkena i Pete'a Watermana. Musical opowiada historię młodej pary, której ślubne plany niespodziewanie się komplikują.





Główne role zagrają Lucie–Mae Sumner i Billy Roberts, ale pojawi się w nim też postać stworzona z myślą o Kylie Minogue, która zaśpiewa jej największe hity z lat 80. Australijska gwiazda nie pojawi się na scenie – zamiast niej „wystąpi” stworzony na potrzeby show jej hologramowy awatar.

Spektakl „I Should Be So Lucky: Musical Stock Aitken Waterman” napisała i wyreżyserowała Debbie Isitt – brytyjska komiczka, reżyserka i kompozytorka znana przede wszystkim jako twórczyni serii bożonarodzeniowych komedii „Ale szopka!” (Nativity!), na podstawie których również powstał musical. Za choreografię odpowiada Jason Gilkison, dyrektor kreatywny Strictly Come Dancing.

W spektaklu będzie można usłyszeć 25 przebojów stworzonych przez kompozytorsko–producenckie trio Stock Aitken Waterman, w tym oczywiście tytułową piosenkę z 1987 roku, którą Kylie Minogue po raz pierwszy podbiła brytyjską listę przebojów. Na liście utworów są też utwory z repertuaru Jasona Donovana („Too Many Broken Hearts”), Ricka Astleya („Never Gonna Give You Up”) i Bananaramy („Love in the First Degree”).

Z efektów pracy twórców musicalu zadowolony jest jeden z kompozytorów, którego przeboje wykorzystano. „Wiele razy zwracano się do nas z prośbą o autoryzację musicalu z wykorzystaniem piosenek z portfolio Stock Aitken Waterman i zawsze się opieraliśmy, aż do teraz. To, co stworzyli Debbie, Jason i ich ekipa, to naprawdę oryginalna i bezwstydnie przyjemna przejażdżka kolejką górską przez nasze hity" – powiedział Mike Stock w rozmowie z „Guardianem”.

Premiera „I Should Be So Lucky: Musical Stock Aitken Waterman” odbędzie się 2 listopada tego roku w Manchesterze. Potem musical wyruszy w trasę po całym świecie. Tournee zakończy się w Aberdeen w Szkocji 4 maja.