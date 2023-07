Bohaterski wyczyn polskich policjantów. Uratowali tonącego 29-latka w Chorwacji

Dwóch polskich policjantów pełniący służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji uratowali 29-letniego Chorwata, który przez uraz lewego barku raz po raz znikał pod lustrem wody w Adriatyku – poinformował rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

– Podkom. Marcin Czyż oraz mł. asp. Piotr Filar, którzy pełnią służbę we wspólnych patrolach międzynarodowych w Chorwacji w rejonie odpowiedzialności Komisariatu Policji w Makarskiej (Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko–Dalmatinska), spacerując przed służbą deptakiem wzdłuż Adriatyku, usłyszeli dochodzące od strony morza kobiece wołanie o pomoc – przekazał insp. Mariusz Ciarka.

– Policjanci zauważyli w wodzie około 100 metrów od linii brzegowej, niestrzeżonej jeszcze o tej godzinie plaży, dwójkę ludzi. Młoda kobieta krzycząc i machając rękami wołała o pomoc, zaś mężczyzna raz po raz znikał pod lustrem wody – wyjaśnił.

– Okazało się, iż rosły 29-letni Chorwat doznał urazu lewego barku. Z powodu ograniczenia ruchu i bólu, tracąc siły, nie miał możliwości samodzielnie dopłynąć do brzegu. Z kolei filigranowa kobieta nie mogła mu skutecznie pomóc – podkreślił policjant.

– Okazało się, że uraz jest na tyle poważny, iż będzie wymagał leczenia operacyjnego – tłumaczył.

– Warto dodać, że podkom. Marcin Czyż na co dzień jest koordynatorem policyjnych wodniaków w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, więc zagadnienie jest mu doskonale znane. Ma też szereg uprawnień, w tym oczywiście jest ratownikiem wodnym. Ciekawostką jest natomiast fakt, że uprawnienia takie, ale i umiejętności ma również mł. asp. Piotr Filar, który pełni służbę w przeciwległym zakątku Polski, to jest Komisariacie Policji w Rabce Zdroju – KPP Nowy Targ, którego to regionu z ratownictwem wodnym nie utożsamiamy – dodał rzecznik KGP.

– Już niebawem dwójka polskich policjantów zacznie pełnić służbę na wybrzeżach Bułgarii – zapewnił insp. Mariusz Ciarka.