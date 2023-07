Poddało się kilka rosyjskich grup szturmowych. Analiza sytuacji na froncie

Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną przywołują doniesienia prokremlowskich rosyjskich blogerów wojennych o kilku grupach szturmowych wielkości maksimum plutonu, które równocześnie poddały się siłom ukraińskim na kierunku zaporoskim. Może być to efekt stałych problemów z logistyką wojsk rosyjskich na tym odcinku frontu, a tym samym niezdolności czy niechęci do walki – ocenia amerykański think tank.

ISW przypomina, że rosyjski generał Iwan Popow informował o problemach podległych mu wojsk na południu Ukrainy i został odwołany ze stanowiska dowódcy 58. Armii Ogólnowojskowej. ISW cytuje opinie prokremlowskich blogerów, że rosyjskie dowództwo wojskowe nie rozwiązało problemów z rotacją oddziałów, na które skarżył się Popow.

Czytaj więcej: Kreml odwołuje wysokich rangą dowódców. Są kolejne pogłoski

Na logistykę rosyjską na południu Ukrainy już teraz wpływa uszkodzenie 17 lipca mostu na okupowany Krym – wskazuje amerykański ośrodek.

Potężne problemy z Mostem Krymskim

Zdjęcia i nagrania opublikowane 17 i 18 lipca pokazują korki i wypadki drogowe na trasie E58 (Mariupol-Melitopol-Chersoń), która teraz jest głównym rosyjskim szlakiem zaopatrzeniowym w południowej części Ukrainy.





Z drugiej strony – rosyjscy turyści uciekający z okupowanego Krymu dodatkowo pogorszyli sytuację na drogach i prawdopodobnie utrudnią rosyjską logistykę z Krymu na tyły obwodów zaporoskiego i chersońskiego.

Rosjanie otworzyli 18 lipca ruch jednym pasem ruchu przez uszkodzony most, a ruch dwoma pasami zamierzają uruchomić we wrześniu – informuje ISW.

Zobacz także: „Uderzenie w samego Putina”. Gen. Polko o spektakularnym ataku ukraińskiej armii