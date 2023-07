Giertych, Petru, Jackowski. Jak będzie wyglądał pakt senacki?

Do końca przyszłego tygodnia kwestie sporne ws. paktu senackiego mają zostać wyjaśnione i wszystkie ustalenia będziemy mieć dopięte – oświadczył sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Poinformował, że do tej pory nie ma „formalnego zgłoszenia” kandydatur Ryszarda Petru i Romana Giertycha. Stwierdził, że jest za tym, by pakt senacki nie wystawiał swojego kandydata w okręgu, z którego wystartuje senator Jan Maria Jackowski.

Marcin Kierwiński w Polsat News poinformował, że w ramach paktu senackiego uzgodnione zostały już kandydatury w 85 ze 100 okręgów wyborczych do izby wyższej. Stwierdził, że do końca przyszłego tygodnia zostaną podjęte ostateczne decyzje w tej sprawie.

Sekretarz generalny PO mówił też o konkretnych nazwiskach. Pytany, czy Ryszard Petru będzie kandydatem w ramach paktu senackiego, oznajmił, że nie jest jeszcze formalnie zgłoszony. – Jeżeli będzie zgłoszony, to w jakimś okręgu trudnym wyborczo dla opozycji. Potencjalnie Podkarpacie, być może Stalowa Wola – mówił.

Petru w pakcie senackim? Ma warunek





Podkreślił, że warunkiem, aby Petru znalazł się na listach, jest załatwienie przez niego spraw wewnątrz Nowoczesnej.





– Ma zamknąć konflikt swój z władzami Nowoczesnej. Jeżeli to się stanie, to będzie pewnie zgłoszony przez pana przewodniczącego Frankiewicza, który też ma prawo zgłoszenia kandydatów wymykających się z prostej logiki – stwierdził.

Pytany o senatora Jana Marię Jackowskiego powiedział, że jest gorącym zwolennikiem, aby w okręgu ciechanowskim, z którego startuje senator, pakt nie wystawiał kontrkandydata.

– Tam Jan Maria Jackowski ma największe szanse i wygra z każdym kandydatem PiS-u. Ale nie ma ostatecznej decyzji, by pakt senacki nie wystawiał tam swojego kandydata. Jackowski od roku wspiera większość senacką. Zachowuje się w sposób przyzwoity i sam mówi, że nigdy z PiS nie chce mieć nic wspólnego – dodał.

Giertych wystartuje do Senatu?





Odniósł się również do Romana Giertycha. Poinformował, że były lider Ligi Polskich Rodzin na razie nie został zgłoszony przez żadną siłę. Zaznaczył, że Koalicji Obywatelska sama go nie zgłosi.

– Jeżeli będzie szersze porozumienie i zgłosi go któryś z partnerów, a były takie spekulacje, że Giertych zostanie zgłoszony, wtedy my jako KO oponować nie będziemy. Jestem głęboko przekonany, że do końca tygodnia wszystkie ustalenia ws. paktu zapadną – mówił Kierwiński.





Pakt senacki





Pod koniec lutego przedstawiciele: KO, Polski2050, Nowej Lewicy, PSL oraz Ruchu Samorządowego „Tak! Dla Polski" podpisali deklarację zawarcia w najbliższych wyborach parlamentarnych tzw. paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.





Będą oni wywodzić się ze wszystkich ugrupowań w proporcji proporcjonalnej do sondażowego poparcia dla każdego z nich oraz przy uwzględnieniu największych szans w określonym okręgu. Pierwszeństwo w kandydowaniu w ramach paktu będą mieli obecni senatorowie, należący do klubów opozycyjnych