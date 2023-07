Gwałcił i molestował dzieci przez ponad 50 lat. Film „Bagno” ujawnia szokujące fakty o znanym muzyku

We wtorek wieczorem na antenie TVP1 i TVP Info wyemitowany został dokument „Bagno” o Krzysztofie S., znanym muzyku jazzowym, który przez dekady dopuszczał się czynów pedofilskich wobec dzieci. Autor filmu Mariusz Zielke próbował zainteresować największe redakcje bulwersującą sprawą S.

Pod koniec 2018 r. do Mariusza Zielkego zgłosił się adwokat Artur Nowak z pomysłem na wydanie książki.





– Sprawa okazała się szalenie poważna. To były wyznania dwóch ofiar Krzysztofa S., które oskarżały go o wykorzystywanie seksualne, gdy miały około 12 lat. To było ogromnie wstrząsające i bardzo intymne. Stwierdziłem, że trzeba koniecznie im pomóc, objąć je opieką psychologiczną, a nie myśleć o wydaniu książki, a sprawcę poprowadzić na ławę oskarżonych – powiedział Zielke w filmie „Bagno”.





Pedofil w show-biznesie





Dziennikarz rozpoczął własne śledztwo. W tym czasie opinią publiczną wstrząsnął film Tomasza i Marka Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez osoby duchowne.





Zielke nie miał pieniędzy ani innych możliwości, by samemu stawić czoła jednej ze znanych postaci polskiego showbiznesu. Dlatego postanowił zainteresować tematem czołowe polskie redakcje. Chciał, by ich szefowie wzięli udział w jego filmie.





Udziału w dokumencie Zielkego odmówili: redaktor naczelny Onetu Bartosz Węglarczyk, Jarosław Kurski i Roman Imielski z „Gazety Wyborczej”, redaktor naczelny TVN Michał Samul, redaktor naczelny „Press” Andrzej Skworz, redaktor naczelny OKO.PRESS Piotr Pacewicz, a także znani antykościelnej krucjaty bracia Sekielscy. Tomasz Sekielski jest redaktorem naczelnym „Newsweeka”.

– Mam wrażenie, że po prostu właśnie tych kwestii, o których pan mówi, czyli pedofili w innych środowiskach, w ogóle nie dotykamy, z różnych przyczyn. Jak sądzę, nie są one atrakcyjne, tak jak atrakcyjna jest pedofilia w Kościele – mówi w filmie Tomasz Krzyżak, dziennikarz „Rzeczpospolitej”.





Zielke w filmie ujawnił, że S. nie tylko dotykał dzieci, ale w kilku przypadkach dopuścił się gwałtów. W filmie „Bagno” opublikowane zostały rozmowy z ofiarami S.





Szokujące relacje ofiar S.





Na występ przed kamerą zdecydowała się Ilona.





– Zapraszał mnie zawsze z gromadą innych dzieci, im puszczał taśmy wideo, które wtedy były wielkim hitem. Mnie zabierał na górę do swojego pokoiku. Przytulał mnie, dotykał. Do „konkretniejszych” czynności dochodziło w jego volkswagenie, gdy wjeżdżał w boczne uliczki. Nienawidziłam tego, ale ulegałam, gdy on mówił: „Przejdź teraz do tyłu i się rozbierz”. Później zabierał mnie do Horteksu na Świętokrzyską. Zamawiał lody Ambrozja i mówił, że też jestem jego ambrozją – relacjonowała w filmie „Bagno”.

Ewa:

– Pamiętam, że jechaliśmy na jakiś występ. S. chodził po całym autokarze, brał różne dziewczynki na kolana i wkładał im ręce pod bluzkę albo w majtki.





Magda:

– Najpierw brał mnie na kolana i głaskał, potem zaprosił do nocowania u nich w domu (wtedy dzieci często tam nocowały). Tam był taki mały pokoik z widokiem na ogród, z jego keyboardem i tapczanem, pracował tam. Tam mnie położył spać, usiadł na łóżku, wkładał ręce pod kołdrę i dotykał.





Ofiara S.: Mówiłam mu, że jestem tylko dzieckiem





Arek:

– Krzysztof przyszedł do naszego pokoju w nocy, położył się obok mnie i zaczął głaskać, onanizował się jak wiele razy wcześniej. Działo się to wszystko obok śpiącej żony i córki.





Pojechaliśmy w ustronne miejsce. Tam Krzysztof powiedział, że pokaże mi coś przyjemnego. Zaczął mnie dotykać w miejscach intymnych. Nie byłem dojrzały, więc nic się nie działo, on mi tłumaczył, że w przyszłości moje ciało będzie inaczej reagować, że on mnie nauczy, jak z tego korzystać.





Ilona:

– Zabierał mnie do domu, robił to w samochodzie na wyjazdach. Stosował przemoc, zmuszał. Nie chciałam tego. Mówiłam mu, że jestem dzieckiem…

Ania:

– Miałam 12 lat. Przyszedł w nocy powiedzieć „dobranoc”. Zaczął mnie łaskotać. Włożył ręce tam, gdzie nie powinien i ja mu powiedziałam: nie, przestań!. Przestał, ale przesiadł się na łóżko do tej drugiej dziewczynki, włożył jej ręce pod kołdrę i robił to aż do chwili, gdy ona zaczęła płakać. Wtedy wstał i wyszedł.





Do czerwca 2023 r. do Zielkego zgłosiło się ponad 40 osób, które zeznały, że w latach 1960-2017 były ofiarami Krzysztofa S.





Krzysztof S. usłyszał zarzuty





W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko muzykowi został oskarżony o czyn z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, czyli seksualne wykorzystanie osoby poniżej 15. roku życia. Muzykowi za zarzucany mu czyn grozi od 2 do 12 lat więzienia.





– Zarzut dotyczy zdarzenia z 2017 r. w Puławach podczas warsztatów jazzowych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenie, którego prezesem wówczas był oskarżony Krzysztof S. – wyjaśnił prokurator Szymon Banna.